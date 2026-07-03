Il grande mistero della vigilia del Tour de France 2026 ha un nome e un cognome: Remco Evenepoel. Il fuoriclasse belga della Red Bull-Bora-Hansgrohe si presenta al via di Barcellona circondato dalla curiosità generale, dopo un lungo stop agonistico durato ben 68 giorni.

La sua ultima apparizione risale infatti alla Liegi-Bastogne-Liegi di fine aprile, chiusa al terzo posto sul podio ma senza mai essere realmente della partita per la vittoria contro un extraterrestre Tadej Pogačar e la rivelazione Paul Seixas. Da quel momento, il belga è letteralmente sparito dai radar delle corse, saltando anche il previsto Tour Auvergne-Rhône-Alpes per rifugiarsi in un lunghissimo e controllato blocco di allenamenti in altitudine.

A Barcellona, però, Evenepoel si è mostrato estremamente fiducioso, rivelando i dettagli di una preparazione rinnovata che promette di cambiarne il rendimento sulle grandi montagne.

La drastica perdita di peso

Il cambio di marcia di Evenepoel ha una spiegazione tecnica e umana ben precisa. Dopo la Liegi, complice l'addio di Dan Lorang (passato alla Lidl-Trek), all'angolo del belga è arrivato Tim Heemskerk, il preparatore olandese salito alla ribalta mondiale per aver guidato negli ultimi anni i trionfi di Jonas Vingegaard.

Un cambio di guida tecnica che ha ridefinito le priorità del corridore, a partire dalla bilancia. Agli occhi dei giornalisti presenti in Catalogna, la silhouette di Remco è apparsa immediatamente più affilata.

Interpellato direttamente sul cambiamento, Evenepoel non si è nascosto:

"Ho perso quasi 4 chili. Abbiamo approcciato il dimagrimento in modo molto intelligente: il mio peso è sceso sensibilmente, ma i valori di potenza sono rimasti intatti. Ho un nuovo preparatore che ha monitorato ogni singolo dettaglio e ha tenuto tutto sotto controllo. Sono davvero felice di dove mi trovo adesso."

Un dato balzato subito all'occhio degli analisti: in un video su Youtube, Evenepeol ha rivelato un valore di FTP (potenza alla soglia) intorno ai 425 watt. Rapportato a un peso forma attuale stimato sui 63 kg, significa viaggiare sulla media di circa 6,7 watt per chilo.

I chiarimenti sul peso e la scelta di non correre

Dietro il dato dei "quattro chili in meno" sbandierato da Remco Evenepoel c'è tuttavia una precisazione importante da fare. Come fatto notare dagli esperti, Evenepoel non pesa quattro chili in meno rispetto alle sue passate partecipazioni alla Grande Boucle.

Il calo descrive piuttosto il lavoro fatto per smaltire il peso accumulato durante l'inverno e la primavera, quando il belga aveva mantenuto una struttura più pesante (intorno ai 65-66 kg) per preservare l'esplosività necessaria alle Classiche del Nord.

Proprio la transizione verso il peso ideale da Grand Tour, unita alla necessità di trovare il giusto feeling con il nuovo preparatore, ha spinto il team a cancellare ogni impegno agonistico nei mesi di maggio e giugno:

"Per me è stata la decisione migliore non correre più dopo le Classiche, perché ho avuto tantissimo tempo per prepararmi nel modo ideale.

Avevo bisogno di cambiare marcia e l'arrivo di Tim è stato un'opportunità logica da cogliere al volo. Lavoriamo benissimo insieme. Finire a terra o sfiancarsi in corsa avrebbe solo rallentato questo processo di trasformazione."

Meno peso, stessa potenza e la freschezza mentale di chi non corre da due mesi: la nuova versione di Remco Evenepoel è pronta a sparigliare le carte nel duello stellare tra Pogačar e Vingegaard. La risposta della strada arriverà già nella prima settimana di corsa, con un test chiarificatore sui Pirenei.