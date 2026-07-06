Tadej Pogacar ha impresso il suo marchio sulla terza tappa del Tour de France, conquistando la vittoria nell’arrivo in salita a Les Angles, sui Pirenei francesi, e indossando la prestigiosa maglia gialla. Dopo un avvio in Catalogna, lo sloveno ha riaffermato con forza il suo ruolo di protagonista, superando il rivale Jonas Vingegaard, che aveva detenuto il simbolo del primato nelle prime due giornate di corsa.

La frazione odierna, lunga 196 chilometri e partita da Granollers per concludersi a Les Angles, è stata gestita con maestria dalla squadra Uae.

Il team ha lavorato incessantemente per posizionare Pogacar nelle condizioni ideali per lo sprint finale. Il campione sloveno ha tagliato il traguardo con un vantaggio di due secondi su Vingegaard, Richard Carapaz e il giovane talento francese Paul Seixas. Grazie a una serie di migliori piazzamenti nelle prime tre tappe, Pogacar ha così scalzato il danese dalla vetta della classifica generale, nonostante entrambi i corridori siano appaiati con lo stesso tempo complessivo.

Le parole di Pogacar e il supporto del team

Al termine della tappa, un visibilmente soddisfatto Pogacar ha dichiarato: “Conquistare la maglia gialla è il sogno di ogni ciclista, a qualsiasi età. Per me è... non so ancora quando, ma ogni volta che riesco a rimetterla sulle spalle, è davvero speciale”.

Lo sloveno, che punta al suo terzo successo consecutivo nella Grande Boucle e al quinto in carriera, ha voluto enfaticamente riconoscere il contributo fondamentale della sua squadra, in particolare di Isaac Del Toro. “È grazie a lui oggi che ho avuto quella spinta in più nel finale – ha aggiunto Pogacar –. Si è impegnato più del 100% nell'ultima salita e in realtà tutta la squadra. A metà tappa abbiamo deciso che era possibile puntare alla vittoria e sono davvero, davvero felice che abbiamo iniziato il Tour in questo modo”.

Il campione olimpico Remco Evenepoel ha concluso la tappa in ottava posizione, registrando un distacco di quattro secondi dal vincitore. Evenepoel mantiene la terza piazza nella classifica generale, con un ritardo di 23 secondi dal nuovo leader.

La classifica generale e le prossime sfide

La situazione nella classifica generale vede ora Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard a pari tempo. Tuttavia, la maglia gialla è saldamente sulle spalle dello sloveno, un risultato ottenuto grazie alla somma dei migliori piazzamenti nelle tappe iniziali. Per Pogacar, questa rappresenta la ventiduesima vittoria di tappa in carriera al Tour de France, un dato che sottolinea la sua straordinaria costanza e il suo indiscusso talento nelle competizioni a tappe di alto livello.

Il Tour de France prosegue con la sua quarta tappa, che si svolgerà interamente in territorio francese. Il percorso, lungo 182 chilometri, collegherà Carcassonne a Foix e presenterà quattro salite significative, con l'ultima posizionata a soli 35 chilometri dal traguardo. Questa frazione promette nuove intense emozioni e potrebbe riservare ulteriori cambiamenti nella classifica generale, mantenendo alta la tensione della corsa.