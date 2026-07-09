I primi verdetti delle grandi salite hanno già il sapore definitivo di una sentenza. La sesta tappa del Tour de France doveva essere il primo vero banco di prova per gli uomini della classifica generale, ma si è trasformata in una spietata esibizione di onnipotenza da parte di Tadej Pogačar. Lo sloveno ha demolito la concorrenza sul mitico Col du Tourmalet, ha scavato un solco in discesa e ha definitivamente aperto un abisso nella morbida ascesa finale verso Gavarnie-Gèdre, riprendendo la maglia gialla e infliggendo un colpo psicologico e cronometrico devastante a Jonas Vingegaard.

La sua è una dimostrazione di superiorità che non ammette repliche.

Avvio folle: 48 km/h di media e il brivido Evenepoel

Il percorso odierno, caratterizzato dalle storiche scalate al Col d'Aspin e al Col du Tourmalet prima di un finale più morbido, prometteva spettacolo, e la battaglia è iniziata sin dal chilometro zero. La prima parte della frazione è stata interpretata dal gruppo a ritmi folli, registrando una media oraria impressionante di 48 km/h. In questo contesto ad altissima tensione, un tentativo di fuga di assoluto spessore ha visto protagonisti Mads Pedersen, Victor Campenaerts e il giovane Huub Artz.

Tuttavia, il plotone dei migliori non ha concesso il minimo spazio, mantenendo l'andatura soffocante.

Su un successivo GPM di 4ª categoria, il ritmo incessante ha provocato un improvviso frazionamento: la corsa si è riaccesa all'improvviso, il gruppo si è spezzato in più tronconi e Remco Evenepoel, colto inizialmente impreparato nelle retrovie, è stato costretto a un inseguimento di alcuni chilometri per ricucire il divario e riportarsi sotto. Una volta che Pedersen ha conquistato il traguardo volante, blindando i punti per la sua maglia verde, il tentativo della fuga è stato definitivamente annullato. Successivamente, ci ha provato in solitaria Ben O'Connor, ma l'australiano, tutto solo, non è riuscito a guadagnare terreno contro la determinazione del gruppo.

Da segnalare nelle prime fasi lo strano episodio legato a Huub Artz: richiamato dalla giuria con un avvertimento per una posizione in sella ritenuta non regolamentare, l'olandese ha avuto una crisi nervosa per il forte disaccordo con i commissari, decidendo di rialzarsi e farsi riassorbire dal gruppo in segno di protesta.

La strategia UAE e l'esplosione sul Tourmalet

Ai piedi del Col d'Aspin, la UAE Team Emirates ha preso in mano le redini della corsa in modo sempre più deciso. Il forcing imposto dagli uomini di Pogačar ha sfoltito progressivamente il gruppo dei favoriti, proseguendo l'opera di demolizione lungo la prima parte del monumentale Col du Tourmalet.

La miccia è stata definitivamente accesa a 5 chilometri dalla vetta. Isaac Del Toro ha impresso un cambio di passo devastante, una fiammata alla quale è riuscito a rispondere solo il suo capitano, Tadej Pogačar. I due compagni di squadra se ne sono andati da soli, mentre Jonas Vingegaard ha scelto di non reagire immediatamente all'accelerazione, preferendo proseguire con il proprio passo, regolare e deciso.

Poco dopo, Pogačar ha insistito nell'azione andandosene da solo, mentre Del Toro, esausto, ha accusato una flessione ed è stato ripreso e superato da Vingegaard. Il danese è rimasto per un po' a pochi secondi dal Campione del Mondo, prima di cedere più nettamente negli ultimi due chilometri di salita. Pogačar ha così scollinato sul Tourmalet con circa trenta secondi di vantaggio su Vingegaard e un minuto e mezzo sul terzetto composto da Paul Seixas, Florian Lipowitz e dallo stesso Del Toro.

Il capolavoro in discesa e il trionfo a Gavarnie-Gèdre

Se in salita Pogačar ha fatto la differenza, è nel corso della lunghissima e tecnica discesa dal Tourmalet che lo sloveno ha continuato a dominare.

Disegnando le curve in maniera estremamente sicura e impeccabile, Pogačar ha guadagnare ancora molto terreno su un Vingegaard apparso un po' più incerto e intimorito nelle traiettorie. Nel frattempo, alle spalle dei due battistrada, il gruppetto di Seixas veniva riagganciato da un redivivo Remco Evenepoel, affiancato da Ayuso, Skjelmose e Kuss.

La marcia vincente dello sloveno ha assunto le sembianze di un trionfo già definitivo con l'ipoteca sulla maglia gialla salendo verso Gavarnie-Gèdre. Nonostante si trattasse di un'ascesa molto morbida e pedalabile, Pogačar ha continuato a spingere con una forza spaventosa, ampliando a dismisura i suoi vantaggi su pendenze che teoricamente avrebbero potuto favorire un inseguimento organizzato.

Al traguardo, lo sloveno ha concluso la sua straordinaria cavalcata solitaria scavando un abisso di ben 2'40'' su un Vingegaard letteralmente sfinito, che nel finale ha persino rischiato di essere raggiunto dal gruppetto degli inseguitori, regolato a 3 minuti da Isaac Del Toro davanti a Evenepoel e Seixas. Tadej Pogačar riprende così subito la maglia gialla lasciata ieri a Torstein Træen, oggi andato prematuramente in crisi sul Tourmalet e successivamente scosso da una brutta caduta in discesa. Il Tour de France non è ancora finito, ma la legge del Re è tornata a farsi sentire sui Pirenei.