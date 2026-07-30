È stata inaugurata la mostra fotografica “Tra Sport e Trasporto” di Ferdinando Mezzelani, evento che celebra la sua carriera e il valore delle sue immagini. Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, ha presentato l'esposizione, evidenziando l'impatto delle fotografie di Mezzelani, capaci di fermare emozioni nel tempo e renderle parte della memoria collettiva.

Racconto visivo dello sport

Con i suoi scatti straordinari, Ferdinando Mezzelani ha narrato pagine significative della storia dello sport. Le sue opere hanno immortalato, da prospettive uniche, i maggiori eventi internazionali, catturando emozioni, imprese e istanti indelebili nella memoria collettiva.

Mezzelani: resilienza e dedizione

Ferdinando Mezzelani è oggi un punto di riferimento e un esempio per colleghi. La sua carriera è un manifesto di resilienza: mai perso l'obiettivo, mai arreso, superando le prove della vita. È caduto, si è rialzato ed è tornato a fare ciò che ama: il fotografo. Non un fotografo di sport, ma un vero fotografo dello sport. L'AD di Sport e Salute ha sottolineato il talento e la sua forza personale nel trasformare le difficoltà in motivazione.

Omaggio al patrimonio sportivo

La mostra “Tra Sport e Trasporto” è un omaggio a un percorso professionale e umano esemplare. L'esposizione valorizza scatti iconici di Mezzelani, immagini che raccontano bellezza, emozione e valori dello sport.

Attraverso queste opere, viene consegnato alle nuove generazioni un patrimonio di straordinario valore. La sua realizzazione è stata possibile grazie al supporto di ATAC e della sua presidente, Barbara Marinali.

Contributo di ATAC e Barbara Marinali

ATAC, l’Azienda per la mobilità di Roma Capitale, è stata un partner istituzionale cruciale per l'esposizione. Gestisce gran parte del trasporto pubblico romano (autobus, tram, metropolitane e ferrovie urbane) ed è guidata dalla presidente Barbara Marinali, in carica dal 3 giugno 2026. Il loro impegno ha permesso di valorizzare il lavoro di Ferdinando Mezzelani e promuovere la cultura sportiva.