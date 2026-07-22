Dall'1 al 4 ottobre, la città di Trento si prepara ad accogliere la nona edizione del Festival dello Sport, un evento di risonanza nazionale e internazionale. Quest'anno, la manifestazione è dedicata al tema degli "Invincibili", promettendo un programma ricco di incontri e approfondimenti con i protagonisti del mondo sportivo.

Organizzato da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, in stretta collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Trento, l'Università degli Studi di Trento e l'Apt di Trento, e con il patrocinio del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico, il Festival si conferma uno degli appuntamenti più attesi nel panorama sportivo e culturale italiano.

Per quattro giorni, Trento si trasformerà in un grande palcoscenico diffuso, ospitando incontri, interviste esclusive, eventi live e momenti di approfondimento che vedranno protagonisti campioni, allenatori, dirigenti, giornalisti e grandi personalità dello sport.

I campioni e le leggende dello sport a Trento

Il Festival vanta un parterre di ospiti di calibro internazionale. Tra i primi nomi annunciati spiccano Armand Duplantis, detentore del record mondiale nel salto con l'asta, e Nadia Comăneci, la prima ginnasta della storia a ottenere il punteggio perfetto alle Olimpiadi di Montréal del 1976. Saranno presenti anche Casey Stoner, leggenda della MotoGP, Ian Thorpe, vincitore di cinque medaglie d'oro olimpiche nel nuoto, e Lucas Pinheiro Braathen, campione olimpico nello slalom gigante a Milano-Cortina 2026.

Il programma si arricchisce ulteriormente con la partecipazione di Bernard Hinault, icona del ciclismo, e per la prima volta sul palco del Festival, Gianni Rivera, Pallone d’Oro 1969. Non mancheranno volti noti del calcio internazionale come i brasiliani Adriano e Pato, e Franck Ribery. Un momento speciale sarà dedicato alla Juventus del 1996 e a Fabio Capello, che sarà intervistato da Ferruccio De Bortoli, ripercorrendo tappe significative della sua carriera.

Panel tematici e celebrazioni storiche

Un'importante sezione del Festival sarà dedicata ai "grandi legami", esplorando il tema delle coppie nella vita, nello sport e nelle passioni. Tra i protagonisti di questi panel figurano Danilo Gallinari, intervistato dalla moglie Eleonora Boi, Arianna Fontana insieme al marito e allenatore Anthony Lobello, e Marco Tardelli con Myrta Merlino.

Un incontro particolarmente atteso vedrà dialogare Nadia Battocletti e la cantante Malika Ayane, nota per la sua passione per la corsa.

Il Festival sarà anche l'occasione per celebrare importanti anniversari che hanno segnato la storia dello sport. Verranno commemorati i trent’anni dall’oro olimpico conquistato da Jury Chechi ad Atlanta 1996, un traguardo indimenticabile per la ginnastica italiana. Sarà inoltre ricordato lo scudetto del Torino del 1976, un momento storico per il calcio italiano.

Il sostegno e l'entusiasmo degli organizzatori

La presentazione della nona edizione ha visto la partecipazione di figure istituzionali e rappresentanti degli enti organizzatori. Tra gli intervenuti, Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, Franco Ianeselli, sindaco di Trento, e Giovanni Battaiola e Maurizio Rossini di Trentino Marketing, hanno sottolineato l'importanza dell'evento per il territorio e il suo respiro internazionale.

Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di RCS MediaGroup, ha espresso grande entusiasmo per la manifestazione, evidenziando come "Trento si trasformi in un villaggio olimpico". Ha inoltre rimarcato il valore fondamentale dei partner nel contribuire al successo e al "racconto" del Festival. Il programma completo e dettagliato della manifestazione sarà annunciato ufficialmente nel mese di settembre, promettendo ulteriori sorprese e ospiti di rilievo.