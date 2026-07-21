Un'importante operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Giugliano in Campania, sotto il coordinamento della Procura di Napoli Nord, ha portato a un maxi sequestro di beni per un valore complessivo di 14 milioni di euro. L'azione è stata eseguita nei confronti di Alfredo Guerri, noto patron della Juve Stabia, nell'ambito di un'inchiesta su una presunta truffa legata al Superbonus 110%. Le accuse riguardano l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e la generazione di crediti d'imposta indebitamente ottenuti, configurando un complesso schema fraudolento.

Società coinvolte e l'accusa di frode

L'indagine si concentra sulle società Domus srl, riconducibile a Guerri, e Gold srl. Secondo gli inquirenti, il rappresentante legale della Domus srl avrebbe emesso fatture per lavori di efficientamento energetico nei condomìni che, in realtà, non sarebbero mai stati avviati. I crediti d'imposta così generati sono stati trasmessi all'Enea e all'Agenzia delle Entrate, che li ha accreditati nei cassetti fiscali dei condomìni. Successivamente, questi crediti sono stati ceduti all'impresa e monetizzati tramite istituti di credito e altri soggetti giuridici, trasformando operazioni fittizie in liquidità.

Il meccanismo illecito del Superbonus

La nota del procuratore Domenico Airoma ha dettagliato le modalità della presunta frode.

I lavori non sarebbero mai stati eseguiti, ma grazie alla complicità di tecnici, la documentazione è stata presentata come regolare. Questo stratagemma ha permesso all'impresa di ottenere crediti d'imposta per oltre 14,5 milioni di euro, poi convertiti in liquidità attraverso la cessione a terzi. L'intero processo ha consentito di beneficiare economicamente di interventi mai realizzati, sfruttando le agevolazioni del Superbonus 110%.

Contesto nazionale: frodi analoghe

Il caso di Napoli Nord si inserisce in un quadro più ampio di frodi legate al Superbonus 110%, con operazioni analoghe segnalate in diverse regioni italiane. Un esempio è l'indagine a Parma, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 12 milioni di euro e indagato dieci tra persone fisiche e giuridiche.

Anche in quel contesto, il meccanismo fraudolento prevedeva la creazione e cessione di crediti d'imposta inesistenti, con irregolarità nelle asseverazioni tecniche e nella documentazione. Questi episodi evidenziano la diffusione di pratiche illecite che hanno sfruttato indebitamente le agevolazioni fiscali per l'efficientamento energetico.