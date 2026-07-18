Una critica inaspettata e diretta è giunta da Donald Trump riguardo la strategia adottata dall’Inghilterra nella semifinale dei Mondiali, persa per 2-1 contro l’Argentina. L'ex presidente degli Stati Uniti ha contestato apertamente la decisione del commissario tecnico Thomas Tuchel di impiegare Harry Kane in un ruolo difensivo, specialmente dopo che la nazionale inglese era passata in vantaggio.

L'analisi di Donald Trump sulla tattica inglese

Durante un evento tenutosi a New York, alla presenza del presidente della FIFA Gianni Infantino, Donald Trump ha espresso la sua perplessità sulla scelta tattica.

“Avete un grande giocatore in Inghilterra, con cui ho giocato a golf: Harry Kane, che è stato fantastico. Forse hanno commesso un errore quando lo hanno trasformato in un difensore, ma cosa ne so io di calcio?”, ha dichiarato Trump, sottolineando il suo punto di vista pur con una vena ironica sulla sua competenza calcistica.

L'ex presidente ha proseguito la sua analisi, evidenziando l'anomalia percepita: “Hanno preso il vantaggio e hanno messo il loro miglior giocatore a difendere. Dobbiamo essere un po’ offensivi, ma cosa ne so io di essere un allenatore? Però è stato un po’ insolito. Harry è un gran bravo ragazzo”. Le sue parole mettono in luce una percezione comune tra molti osservatori riguardo la scelta di Tuchel, che ha spostato un attaccante prolifico come Kane in una posizione meno congeniale.

Il contesto della semifinale dei Mondiali

La partita in questione ha visto l’Inghilterra portarsi in vantaggio al cinquantacinquesimo minuto grazie a un gol di Anthony Gordon. Tuttavia, dopo aver segnato, la squadra ha adottato una strategia eccessivamente difensiva, rinunciando a spingere in avanti. Questa scelta ha aperto la strada alla rimonta dell’Argentina, che è riuscita a ribaltare il risultato con le reti di Enzo Fernández e Lautaro Martínez, assicurandosi così la qualificazione alla finale dei Mondiali.

La tattica di Tuchel ha generato ampie discussioni e polemiche tra commentatori sportivi e tifosi, molti dei quali hanno criticato il CT per aver abbandonato l'approccio offensivo in un momento cruciale della competizione.

Nonostante le accese critiche, la Football Association ha ribadito la sua fiducia nel commissario tecnico, estendendo il suo contratto fino al 2028, a conferma di un sostegno istituzionale che va oltre le singole decisioni tattiche contestate.