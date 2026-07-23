L'Amministrazione Trump sta valutando la possibilità di lanciare operazioni militari in Mali contro il gruppo jihadista Jama’at Nusrat al‑Islam wal‑Muslimin (JNIM), una formazione affiliata ad al‑Qaeda e considerata la più pericolosa del Sahel.

All’interno dell’Amministrazione, non è stata ancora presa una decisione definitiva e permangono divergenze sull’opportunità di autorizzare i raid. Tra i principali sostenitori dell’opzione militare figura il direttore dell’antiterrorismo, Sebastian Gorka.

Scenario e Implicazioni

Se l’operazione venisse approvata, il Mali diventerebbe l’ottavo Paese colpito da attacchi ordinati da Trump dall’inizio del suo secondo mandato.

I precedenti interventi hanno interessato Yemen, Somalia, Siria, Iran, Iraq, Nigeria e Venezuela.

La Casa Bianca non ha confermato i piani militari, limitandosi a ribadire che Washington incoraggia i governi dell’Africa settentrionale e occidentale ad acquistare equipaggiamenti e servizi militari statunitensi per rafforzare la lotta contro il terrorismo. Un funzionario ha definito il terrorismo nel Sahel un "problema multinazionale" e ha invitato i partner regionali e gli alleati della Nato a sostenere l’Alleanza degli Stati del Sahel — Mali, Burkina Faso e Niger — nella guerra contro JNIM e lo Stato Islamico.

Critiche alla Cooperazione Russa

La Russia è stata indicata come responsabile del fallimento della strategia di sicurezza in Mali, dimostrandosi un partner inefficace nella lotta ai gruppi jihadisti.

Dopo i colpi di Stato militari, Mali, Burkina Faso e Niger hanno interrotto gran parte della cooperazione con l’Occidente.

Questi Paesi si sono affidati ai mercenari russi del gruppo Wagner, poi sostituiti dall’Africa Corps, legato al ministero della Difesa russo.