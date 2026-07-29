Il Regno Unito e l'Unione Europea hanno espresso una netta e congiunta opposizione al progetto della FIFA di creare una società privata da 20 miliardi di dollari per la gestione dei Mondiali di calcio. L'iniziativa, che prevede il coinvolgimento di investitori privati come la famiglia Kushner, è stata duramente criticata per la sua natura di commercializzazione eccessiva e per i potenziali conflitti di interesse.

La posizione intransigente del Regno Unito

Il primo ministro britannico, Andy Burnham, ha utilizzato i social media per condannare fermamente il piano, dichiarando che “il calcio non appartiene agli investitori.

Appartiene alle persone che riempiono gli spalti e che stanno a bordo campo settimana dopo settimana, con la pioggia o con il sole”. Burnham ha enfatizzato che la Coppa del Mondo “non è un prodotto”, ma “la più grande competizione sportiva al mondo e non è mai stata di proprietà di nessuno”. Ha avvertito che “una volta che ne avete venduta una parte, avete svenduto tutto”, ribadendo con forza: “Il calcio appartiene ai tifosi. È sempre stato così e sempre lo sarà”.

Le riserve dell'Unione Europea e i rischi di governance

Anche il commissario europeo allo Sport, Glenn Micallef, ha manifestato serie preoccupazioni, sottolineando come la Coppa del Mondo di calcio “rimane il più grande torneo sportivo del pianeta, nonostante la Fifa sfrutti ogni opportunità commerciale.

Ma adesso basta”. Micallef ha denunciato che “l'incessante commercializzazione del calcio è diventata corrosiva”, minacciando “ciò che ha reso il calcio lo sport più popolare al mondo”.

Un aspetto particolarmente critico, secondo il commissario, è il rischio che i poteri regolamentari della FIFA si allineino con gli interessi finanziari di entità private, specialmente quando il valore degli investimenti dipende direttamente dalle decisioni della stessa federazione. Questo scenario solleva “profondi interrogativi in materia di governance, indipendenza e conflitti di interesse”. Micallef ha ricordato che le norme sportive sono soggette al diritto dell'UE laddove producano effetti economici, e la Commissione Europea esaminerà attentamente le proposte.

Ha concluso con un appello: “Il successo commerciale dovrebbe rafforzare il calcio, non distruggerlo. Giù le mani dal nostro sport”.

Il progetto FIFA e le reazioni internazionali

Il progetto della FIFA prevede la creazione della "FIFA Forward Enterprise" (FFE), una società valutata inizialmente 20 miliardi di dollari, con l'obiettivo di raccogliere fino a 4,2 miliardi di dollari per finanziare programmi di sviluppo. In questa struttura, investitori privati come Thrive Capital di Joshua Kushner acquisirebbero quote di minoranza non di controllo, mentre la FIFA manterrebbe il controllo esclusivo su governance, calendario e decisioni sportive.

La proposta ha scatenato una reazione immediata e decisa da parte della UEFA, che ha dichiarato: “non è della Fifa da vendere” e che “l'anima e la governance del calcio non sono asset da scambiare”, convocando una riunione d'emergenza.

La FIFA ha fissato al 19 settembre il termine per le federazioni affiliate per accettare un'offerta una tantum di 20 milioni di dollari, in alternativa ai circa 10 milioni di dollari già promessi per il ciclo commerciale 2027-30. Anche altre confederazioni, come la Concacaf e la Confederazione asiatica, hanno espresso preoccupazione per la mancanza di trasparenza nel processo decisionale.