Il mondo delle arti marziali miste è in fermento per il ritorno di Conor McGregor nell'ottagono dopo cinque anni di assenza. L'attesissimo main event di UFC 329, che si terrà a Las Vegas, vedrà l'irlandese affrontare Max Holloway in una sfida che promette di riscrivere i record di incasso e le borse dei combattenti.

Questo incontro non è solo un evento sportivo di prim'ordine, ma una vera e propria rivincita. McGregor e Holloway si sono già affrontati nel 2013, in un UFC Fight Night, dove McGregor si impose per decisione unanime. Ora, a distanza di oltre un decennio, i due campioni sono pronti a dare vita a un nuovo capitolo della loro rivalità, in una serata che si preannuncia come una delle più lucrative nella storia della promotion.

Borse milionarie per i protagonisti di UFC 329

Le cifre ufficiali relative ai compensi dei combattenti verranno rese pubbliche solo dopo la conclusione di UFC 329. Tuttavia, le prime indiscrezioni e le dichiarazioni del manager di McGregor, Audie Attar, suggeriscono un guadagno senza precedenti per l'irlandese. Attar ha infatti affermato che McGregor percepirà "multipli rispetto a chiunque altro in UFC, inclusa Zuffa Boxing". Si stima che la sua borsa garantita per la sola partecipazione supererà i 15 milioni di dollari, una cifra destinata ad aumentare significativamente grazie ai bonus e alla quota sui ricavi del pay-per-view. Per contestualizzare, Conor Benn ha incassato 15 milioni di dollari in un evento Zuffa Boxing su Netflix, evidenziando la portata del compenso previsto per McGregor.

Le stime di settore indicano che il totale potrebbe raggiungere i 30 milioni di dollari, considerando sponsorizzazioni, bonus e percentuali sugli incassi.

Anche Max Holloway si assicurerà un compenso di rilievo per questa sfida. La sua borsa garantita è stimata tra i 3 e i 4 milioni di dollari, una cifra considerevolmente più alta rispetto ai suoi precedenti incontri. In precedenza, Holloway aveva guadagnato tra 2 e 4 milioni di dollari per il suo match contro Charles Oliveira. L'eccezionale successo di UFC 329, che ha già stabilito un record di incasso ai botteghini, contribuisce a garantire a Holloway un guadagno superiore, con ulteriori opportunità di incremento tramite bonus legati alla prestazione e incentivi.

La card completa e i bonus attesi

La serata di UFC 329 presenta una card ricca di incontri, con diverse stelle delle arti marziali miste pronte a salire sull'ottagono. Sebbene i dettagli specifici sulle borse degli altri atleti non siano ancora stati divulgati, è prevedibile che nomi di spicco come Paddy Pimblett e Gable Steveson riceveranno compensi significativi per le loro performance.

Main Card:

Conor McGregor vs. Max Holloway

vs. Benoit Saint Denis vs. Paddy Pimblett

Cory Sandhagen vs. Mario Bautista

Brandon Royval vs. Lone-er Kavanaugh

King Green vs. Terrance McKinney

Preliminary Card:

Robert Whittaker vs. Nikita Krylov

Gable Steveson vs. Elisha Ellison

Cody Garbrandt vs. Adrian Yañez

Luke Riley vs. Kai Kamaka III

Early Preliminary Card:

Tracy Cortez vs. Wang Cong

Damian Pinas vs. César Almeida

Farid Basharat vs. John Garza

Ryan Gandry vs. Zachary Reese

Alessandro Costa vs. Cody Durden

Come da consuetudine UFC, verranno assegnati i tradizionali bonus post-combattimento, tra cui il "Fight of the Night" e il "Performance of the Night", ciascuno del valore di 50.000 dollari per i combattenti premiati.

Eventuali bonus aggiuntivi, legati a prestazioni eccezionali, saranno annunciati solo dopo l'evento. UFC 329 si configura come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di MMA, non solo per il carisma di McGregor, ma per l'intera qualità della card.