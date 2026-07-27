Ugo Ugochukwu è uno dei giovani piloti che stanno attirando l'attenzione del paddock di Formula 1. L'americano, impegnato nella corsa al titolo di Formula 3, è seguito da diverse scuderie mentre si avvicina a un possibile salto di categoria.

La sfida per il titolo in Formula 3

Secondo quanto riportato da RACER, il 19enne è attualmente al secondo posto nella classifica del campionato di Formula 3, a soli otto punti dal leader Freddie Slater, pilota sostenuto da Audi.

Alla sua seconda stagione nella serie, Ugochukwu ha già conquistato due vittorie e si è inserito nella lotta per il titolo.

In passato ha fatto parte del programma giovani piloti della McLaren, esperienza che lo ha portato a essere osservato con interesse da diverse squadre del mondiale.

L'interesse di Alpine e Cadillac

Tra i team che hanno valutato il profilo di Ugochukwu ci sarebbe Alpine, che lo avrebbe anche fatto girare con una precedente monoposto di Formula 1 a Monza all'inizio dell'estate.

Anche Cadillac avrebbe mostrato interesse per il pilota americano, nell'ambito della costruzione di una rosa di giovani talenti da seguire in vista del futuro.

Verso la Super Licenza FIA

Ugochukwu è vicino a ottenere la Super Licenza FIA necessaria per correre in Formula 1. Il pilota potrebbe raggiungere il requisito con un piazzamento tra i primi cinque nella classifica finale della Formula 3, grazie ai risultati ottenuti nella Formula Regional Oceania Trophy, vinta durante l'inverno, e al terzo posto conquistato nella Formula Regional Middle East nella stagione precedente.

Il finale di stagione e il possibile salto in Formula 2

Dopo la pausa estiva restano due appuntamenti in calendario per la Formula 3: un normale weekend di gara a Monza e poi un doppio appuntamento con gare principali e una sprint race a Madrid, organizzato per recuperare il round perso in Bahrain all'inizio dell'anno.

Ugochukwu aveva guidato la classifica fin dalla prima gara in Australia, ma è stato superato da Slater nel weekend dell'Hungaroring, dopo aver chiuso al secondo posto la gara principale della domenica mattina al termine di un duello molto combattuto con il pilota britannico.

Il prossimo passo naturale per Ugochukwu sarebbe il passaggio in Formula 2 nel 2027. I piloti che compiono questo salto spesso sfruttano la conclusione anticipata della stagione di Formula 3 per partecipare alle ultime gare del contemporaneo campionato di Formula 2, utilizzandole come preparazione alla nuova categoria.