L'US Alessandria ha presentato la sua prima maglia per la stagione calcistica 2026-2027, scegliendo di impreziosirla con una frase significativa dell'illustre concittadino Umberto Eco. La divisa, di un classico colore grigio, si distingue per lo scollo rotondo e i bordini neri che rifiniscono il collo e i polsini. Il motto scelto, “Noi siamo la nostra memoria”, tratto proprio dalle parole del celebre semiologo, scrittore e filosofo, è un omaggio profondo alle radici e alla storia del club.

La maglia, realizzata da Erreà, è stata accolta con favore dai tifosi, come specificato in una nota del club.

Essa è stata concepita per esprimere l'identità inconfondibile dell'US Alessandria, mantenendo fede ai colori storici che contraddistinguono la squadra fin dal lontano 1912. Un richiamo forte alla tradizione e all'appartenenza, elementi cardine della filosofia del club piemontese.

Il valore simbolico della frase di Umberto Eco

La scelta della citazione “Noi siamo la nostra memoria” non è casuale. Umberto Eco, nato ad Alessandria il 5 gennaio 1932 e scomparso a Milano il 19 febbraio 2016, rappresenta una figura di spicco nel panorama culturale internazionale e un simbolo per la sua città natale. Attraverso le sue parole, il club ha voluto sottolineare il legame indissolubile tra la squadra, la comunità alessandrina e il proprio percorso storico.

La memoria, in questo contesto, diventa un pilastro su cui costruire il futuro, valorizzando il passato glorioso e le sfide affrontate.

Maglie celebrative: un trend che lega sport e storia

L'iniziativa dell'US Alessandria si inserisce in un più ampio contesto di squadre italiane che, per la stagione 2026-2027, hanno scelto di celebrare la propria storia e identità attraverso le nuove divise. Un esempio significativo è il Bologna, che ha svelato la sua maglia home in omaggio ai cento anni dello stadio Dall’Ara. Questo kit, frutto della collaborazione con Macron, è un vero e proprio tributo al legame tra il club rossoblù, la città e il suo simbolo architettonico più riconoscibile: la Torre di Maratona.

Il design della maglia del Bologna si sviluppa attorno alle tradizionali righe verticali rossoblù, con una reinterpretazione grafica contemporanea della Torre di Maratona, elemento identitario dello stadio e del club. Le cinque strisce, con quella centrale blu, richiamano una scelta storica già adottata dal Bologna in passato, in particolare nella sua prima stagione allo stadio Littoriale. La Torre diventa protagonista anche nei dettagli: ripetuta in verticale a separare le righe e inserita in una lavorazione a rilievo sulle maniche, insieme allo stemma societario. Ulteriori richiami alla città arrivano dai bordi manica, ispirati ai portici di Bologna, mentre sul retrocollo spicca ancora la Torre in rosso acceso.

Completano il kit i pantaloncini bianchi e i calzettoni blu, con dettagli rossi e blu che caratterizzano anche numeri, lettere e finiture.

Entrambe le presentazioni, quella dell'US Alessandria e del Bologna, evidenziano come la maglia da gioco trascenda la sua funzione puramente sportiva per diventare un potente veicolo di identità, memoria collettiva e orgoglio cittadino, celebrando non solo la squadra ma anche la sua storia e il suo legame indissolubile con il territorio.