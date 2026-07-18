Il podio training della U.S. Classic 2026 ha offerto un primo, significativo sguardo sulle novità che caratterizzeranno l’imminente competizione. L’evento, cruciale banco di prova per atlete affermate e giovani promesse in vista dei Campionati Nazionali, si preannuncia ricco di spunti. Nuovi elementi tecnici, ritorni di atlete di spicco e dichiarazioni delineano le ambizioni delle protagoniste, tra cui spiccano Jade Carey e Katelyn Ohashi.

Novità e prestazioni in pedana

L’allenamento, suddiviso in quattro rotazioni, ha visto alternarsi momenti di sperimentazione e conferme.

Durante la prima rotazione, Leanne Wong ha optato per non riscaldare il volteggio, concentrandosi su esercizi di stretching e atterraggi. Caroline Moreau ha invece presentato un doppio teso con avvitamento, mentre gli allenatori dell’Oklahoma K.J. Kindler e Lou Ball sono stati notati al fianco della matricola IzzyStassi.

Nella seconda rotazione, Skye Blakely si è distinta alle parallele, mentre Wong ha nuovamente scelto di non eseguire l’attrezzo. Isabella Anzola ha mostrato una buona serie acrobatica al corpo libero, inclusa una combinazione di due avvitamenti e mezzo in avanti. Ally Damelio ha confermato la qualità del suo esercizio alle parallele, e Reese Esponda ha impressionato con la doppia raccolta in uscita dalla trave.

La terza rotazione ha visto Wong affrontare alcune difficoltà sulla trave, dove ha faticato nell’esecuzione di un laterale seguito da un layout step-out, riuscendo comunque a completare la serie. Katelyn Ohashi ha modificato la sua entrata alla trave, optando per un ingresso squat-through. Blakely ha mantenuto la costanza, sebbene la doppia raccolta in uscita necessiti ancora di pulizia. Tatum Drusch ha brillato al corpo libero con una doppia raccolta e una combinazione di due avvitamenti e mezzo in avanti.

Le voci delle protagoniste

Jade Carey ha annunciato l’intenzione di presentare un nuovo doppio teso con avvitamento alle parallele, elemento che potrebbe proporre anche al corpo libero come primo salto, rappresentando un upgrade rispetto al doppio teso visto all’American Classic.

Ha dichiarato: “I think we both kind of have a similar mindset… we still know that we have more in us, and why not? As long as we love gymnastics and can still do it.”

Katelyn Ohashi, reduce da un viaggio complicato a causa del bagaglio smarrito, ha spiegato di puntare a qualificarsi ai Campionati USA con un totale di 26.800 su due attrezzi, dopo aver ottenuto 24.650 all’American Classic di giugno. Ha modificato la partenza alla trave e la routine al corpo libero per mantenere il bonus di difficoltà. Ha affermato: “Back on podium, baby!” e, riferendosi all’esperienza, ha aggiunto: “no matter what happens… this was a really good get-your-feet-wet moment.”

Le sorelle Addalye e Audrey VanGrinsven hanno sottolineato il valore di gareggiare insieme.

Audrey propone un doppio teso alle parallele e una serie lay-lay alla trave, mentre Addalye sta preparando un doppio teso al corpo libero per i nazionali. Amia Pugh-Banks ha presentato due upgrade: un doppio-doppio come primo salto al corpo libero e una tripla serie alla trave, dichiarando: “I feel like I really hit my potential on most of my events.”

Chellsie Memmel, responsabile tecnica di USA Gymnastics, ha commentato il ritorno delle veterane come Carey, Ohashi e Lee, sottolineando la qualità umana e la leadership delle atlete: “Those who are coming back are also just great humans and tend to be very good leaders.” Ha inoltre risposto alle critiche sui ritorni: “I don’t think we should tell somebody that they have to stop a sport that they love… if there is the want and the drive to try again, I don’t think we should tell somebody that they can’t do something.”

L’edizione 2026 della U.S.

Classic, con i suoi ritorni eccellenti e l’innalzamento del livello tecnico, si conferma un appuntamento fondamentale. Le atlete, veterane e non, si preparano a contendersi la qualificazione e a mostrare il proprio valore in una competizione ricca di spunti tecnici e umani.