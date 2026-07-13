Simone Vagnozzi, allenatore di Jannik Sinner, ha espresso una ferma convinzione riguardo le potenzialità del tennista altoatesino di raggiungere traguardi significativi a Wimbledon nei prossimi anni. In una recente dichiarazione, Vagnozzi ha affermato che Sinner potrebbe arrivare in finale a Wimbledon nel 2026, evidenziando la crescita costante del suo allievo e la sua notevole capacità di adattarsi anche alle superfici più complesse del circuito.

"Jannik sta lavorando in maniera eccellente, in particolare sull’erba, una superficie notoriamente peculiare e non sempre agevole per i tennisti italiani.

Sono convinto che nel 2026 possa contendersi la finale a Wimbledon", ha dichiarato Vagnozzi. Il coach ha inoltre rimarcato l’importanza cruciale di proseguire con costanza e determinazione nel lavoro quotidiano per mirare a obiettivi sempre più ambiziosi.

Il percorso di crescita e il ruolo dello staff tecnico

Vagnozzi ha dettagliato come il lavoro sinergico con Darren Cahill, altro pilastro dello staff tecnico di Sinner, sia stato determinante per ottimizzare le prestazioni del giovane campione sulle superfici veloci. "Abbiamo delineato una preparazione specifica per l’erba, curando meticolosamente ogni aspetto tecnico e mentale. Jannik ha dimostrato sul campo di poter competere ai massimi livelli anche su questa superficie", ha spiegato il coach, sottolineando i progressi tangibili.

Questa proficua collaborazione tra Vagnozzi e Cahill ha permesso a Sinner di conseguire risultati sempre più prestigiosi, consolidando la sua posizione tra i vertici del tennis mondiale. Secondo Vagnozzi, la chiave per il successo futuro risiederà nel mantenere elevata la concentrazione e nel continuare a perfezionare ogni sfaccettatura del gioco, senza mai accontentarsi dei successi già ottenuti.

Obiettivi futuri e le ambizioni per Wimbledon 2026

Proiettandosi verso il futuro, Simone Vagnozzi si è detto fiducioso che Jannik Sinner possieda tutte le qualità necessarie per ambire alla finale di Wimbledon nel 2026. "Se il suo percorso di miglioramento prosegue a questo ritmo, può realmente spingersi fino in fondo.

L’obiettivo primario è essere sempre estremamente competitivi e giocarsi ogni singola opportunità contro qualsiasi avversario", ha concluso Vagnozzi, delineando la strategia.

Lo staff di Sinner sta già pianificando una preparazione mirata per le prossime edizioni del prestigioso torneo londinese, con l’intento dichiarato di ridurre ulteriormente il divario rispetto ai migliori specialisti dell’erba. La determinazione e la professionalità intrinseche di Jannik Sinner, unite all’esperienza consolidata del suo team, costituiscono un mix vincente per puntare a risultati di eccellenza e prestigio nei prossimi anni.