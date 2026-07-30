Varese si prepara ad accogliere gli Europei Assoluti di canottaggio, un evento che vedrà scendere in acqua cinquanta atleti italiani da venerdì a domenica. La squadra azzurra, attentamente selezionata dal direttore tecnico Antonio Colamonici, è composta da ventuno equipaggi, suddivisi in quattordici formazioni olimpiche, quattro paralimpiche e tre tra i Pesi Leggeri.

Tra i singolisti, l'attenzione è puntata su Gabriel Soares e Sophie Souwer. Grande attesa per Laura Meriano e Alice Codato, che dopo la storica vittoria a Henley – la prima per un equipaggio femminile italiano in 187 anni – gareggeranno nel due senza femminile, specialità in cui detengono il titolo di vicecampionesse europee.

Nel due senza maschile, dopo il bronzo conquistato in Coppa del Mondo a Plovdiv, torneranno in gara Matteo Lodo e Giovanni Codato.

Le formazioni azzurre e le ambizioni

Le atlete Clara Guerra e Alice Gnatta, fresche del primo successo dell'Italia femminile in Coppa del Mondo, cercheranno continuità nel doppio, specialità che vedrà impegnati anche Niels Torre e Marco Selva. Il quattro senza femminile, reduce dal terzo posto di Plovdiv, schiererà Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi. Una nuova formazione, invece, è stata allestita per il quattro senza maschile, con Davide Comini, Gennaro Di Mauro, Davide Verità e Alessandro Gardino.

Nel quattro di coppia femminile faranno il loro esordio Gaia Umbra Chiavini, Maria Lanciano, Aurora Spirito e Sara Borghi.

Particolare interesse circonda i vicecampioni olimpici e campioni mondiali Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. L'otto femminile vedrà in gara molte delle protagoniste già impegnate in altre specialità, con Alice Codato come capovoga e Emanuele Capponi al timone. L'otto maschile presenterà una novità con l'innesto di Andrea Panizza, che subentra all'infortunato Alfonso Scalzone, e Salvatore Monfrecola spostato al settimo carrello. Confermati Emanuele Gaetani Liseo, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Nunzio Di Colandrea e il capovoga Giuseppe Vicino, con Alessandra Faella al timone.

Pesi Leggeri e Paralimpici: le sfide italiane

Tra i Pesi Leggeri, la competizione vedrà il singolista Luca Borgonovo, il doppio femminile composto da Elena Sali e Melissa Schincariol, e il doppio maschile con Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo.

Per il settore paralimpico, Giacomo Perini affronterà gli Europei nel singolo PR1, dopo aver conquistato il bronzo nel 2025. Il doppio mix PR2 sarà formato da Ilenia Colanero e Daniele Stefanoni, mentre il doppio mix PR3 vedrà all'opera Marta Pozzi e Luca Conti. Infine, nel quattro con PR3 si misureranno Martina Osualdini, Marco Frank, Carolina Foresti e Stanislau Litvinchuk, con Chiara Reto al timone.

L'attesa per questa rassegna continentale è palpabile, sia per la presenza di atleti di livello internazionale sia per l'opportunità di ammirare equipaggi che hanno già lasciato un segno nella storia recente del canottaggio italiano. L'evento rappresenta un banco di prova fondamentale in vista dei prossimi impegni internazionali.