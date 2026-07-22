La Ferrari si avvicina al Gran Premio d’Ungheria con un misto di fiducia e cautela. Il team principal, Fred Vasseur, ha sottolineato i recenti successi: «Dopo due weekend incoraggianti, nei quali siamo riusciti a massimizzare il risultato grazie a un grande lavoro di squadra, ciò infonde fiducia, ma sappiamo anche che ogni Gran Premio rappresenta una storia a sé. Sulla carta, l’Hungaroring potrebbe adattarsi un po’ meglio alle caratteristiche della nostra vettura, ma questo da solo non garantisce nulla».

Vasseur ha ribadito che «come sempre, sarà l’esecuzione a fare la differenza.

Dovremo affrontare il weekend con la stessa concentrazione, disciplina e attenzione ai dettagli mostrate nelle ultime gare». Ha evidenziato la forza del team: «Abbiamo una squadra affiatata, due piloti super motivati e sappiamo di poter contare sul supporto di tutti i nostri tifosi: l’obiettivo è continuare per la nostra strada, lavorando bene fin dal venerdì per metterci nelle migliori condizioni in vista di qualifica e gara».

Leclerc: tra aspettative e realtà

Anche Charles Leclerc condivide l’approccio prudente del team. Pur riconoscendo le aspettative che vedono la Ferrari tra le favorite per il GP d’Ungheria, il pilota monegasco invita alla cautela, sottolineando l'imprevedibilità delle prestazioni fino alla gara.

Leclerc ha ricordato come l’ottimismo pre-Monaco si sia poi scontrato con una realtà diversa, ribadendo la necessità di «fare i compiti a casa, come in ogni circuito diverso».

Massimizzare il pacchetto, un mantra da mantenere

Leclerc ha evidenziato: «Nelle ultime due gare abbiamo massimizzato il nostro pacchetto, e questa è la mentalità da mantenere per Budapest, senza pensare alle aspettative». L’attenzione resta focalizzata sull’esecuzione e sulla continuità, non sulle previsioni.

La strategia di prudenza confermata

L’approccio prudente della Ferrari trova conferma. Charles Leclerc ha ribadito l'importanza di non farsi condizionare dalle previsioni, dato che le prestazioni possono variare. Ha richiamato l'ottimismo pre-Monaco, non tradotto in risultati, rafforzando l'idea che concentrazione e preparazione siano fondamentali per ogni weekend.