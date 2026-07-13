La vela italiana sta attraversando un periodo di straordinaria vitalità, un autentico “momento d’oro” che ne consolida la posizione nel panorama sportivo nazionale e internazionale. Questa fase di grande fermento e successo è stata esplicitamente riconosciuta dal presidente della Federazione Italiana Vela (FIV), il quale ha voluto attribuire una parte significativa del merito al contributo insostituibile delle donne, la cui presenza e il cui impegno sono diventati pilastri fondamentali per l’intero movimento.

Il riconoscimento del presidente FIV al valore femminile

Il massimo esponente della Federazione Italiana Vela ha sottolineato con enfasi come l’Italia stia vivendo una congiuntura particolarmente favorevole nel mondo della vela. Questo periodo di eccellenza, caratterizzato da risultati di spicco e da una rinnovata energia, è stato esplicitamente collegato all’apporto femminile. Il presidente ha evidenziato il ruolo determinante delle donne, riconoscendo che il loro impegno e la loro professionalità sono elementi chiave che hanno permesso al movimento velico azzurro di raggiungere traguardi significativi e di proiettarsi con fiducia verso nuove sfide. La loro partecipazione, sia agonistica che gestionale, è considerata un valore aggiunto imprescindibile per la crescita e lo sviluppo futuro della disciplina.

Un contesto di successi e rinnovamento federale

Il riferimento a questo “momento d’oro” si inserisce in un quadro più ampio, contraddistinto da una serie di risultati sportivi e organizzativi che stanno contribuendo in maniera decisiva a rilanciare l’immagine e il prestigio della vela italiana. Il presidente ha voluto rimarcare come la crescente partecipazione femminile, sia in acqua, dove le atlete dimostrano talento e determinazione, sia nei ruoli dirigenziali e tecnici, rappresenti un fattore strategico e un motore di innovazione per l’intero movimento. Questa tendenza è ulteriormente confermata da recenti sviluppi all’interno della struttura federale. La Federazione Italiana Vela ha infatti completato il processo di rinnovo degli organi per il quadriennio 2025‑2028, un’operazione che ha segnato un significativo e positivo cambiamento.

In particolare, il rinnovamento ha portato all’elezione di sei nuovi presidenti su un totale di quindici comitati zonali, e di queste nuove nomine ben quattro sono donne. Questo dato non solo evidenzia un concreto avanzamento nella rappresentanza di genere all’interno delle istituzioni federali, ma rafforza anche la visione di una vela italiana sempre più inclusiva e attenta alla valorizzazione di tutte le sue componenti.