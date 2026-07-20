Un grave episodio ha coinvolto la Nazionale Italiana di Powerchair Football della FIPPS, a cui è stato negato l’imbarco all’aeroporto di Fiumicino per un volo diretto a Glasgow. L’accaduto ha impedito agli atleti di partecipare a un importante torneo internazionale, cruciale in vista dei prossimi Campionati del Mondo che si terranno in Argentina. Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ha denunciato con fermezza l’episodio, definendolo un «fatto gravissimo» e una «vergogna».

La ricostruzione fornita dal CIP evidenzia come la Federazione avesse preventivamente richiesto e ottenuto dalla compagnia aerea EasyJet, già dal mese di aprile, la formale autorizzazione al trasporto di sei atleti con disabilità.

Tale permesso includeva sia le carrozzine per la mobilità quotidiana sia le sei carrozzine speciali da gioco, indispensabili per la competizione. Nonostante questa conferma iniziale e una successiva comunicazione via PEC inviata dalla Federazione prima della partenza, per scongiurare qualsiasi disguido logistico, la squadra si è trovata di fronte a un inaspettato rifiuto al gate di imbarco.

Il rifiuto della compagnia e la ferma condanna del CIP

La situazione è precipitata alle 10:15, a meno di due ore dalla partenza prevista del volo alle 11:55. EasyJet ha comunicato l’impossibilità di imbarcare l’intera delegazione, adducendo come motivazione che l’aeromobile in questione, un Airbus A320, potesse trasportare un massimo di sole cinque carrozzine.

Il CIP ha reagito con veemenza, definendo l’episodio «lesivo della dignità personale dei nostri atleti e dei valori primari dello sport in generale e paralimpico in particolare».

Il presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis, ha espresso la sua profonda indignazione: «Quanto accaduto all’aeroporto di Fiumicino è una vergogna inaccettabile che ci riporta indietro di decenni sul fronte dei diritti umani e sociali. Episodi del genere dimostrano, ancora una volta, quanto la pari dignità sia purtroppo soltanto formale e non ancora sostanziale. Non stiamo parlando di una semplice disfunzione di viaggio o di un ritardo bagagli: negare l’imbarco agli atleti e agli ausili con cui essi vivono e gareggiano significa negare la loro stessa autonomia e identità».

Le richieste del CIP per un trasporto aereo inclusivo

Il Comitato Italiano Paralimpico ha ribadito con forza che il diritto alla mobilità non deve essere considerato un privilegio o una concessione, bensì un diritto costituzionale e civile fondamentale. De Sanctis ha ulteriormente criticato la condotta della compagnia aerea: «Trovo scandaloso che nel 2026 una compagnia aerea come EasyJet possa prima rassicurare una Federazione e poi abbandonare una Nazionale in aeroporto, proponendo soluzioni assurde e persino ipotizzando di non rimborsare il danno subito. Il CIP farà sentire con forza la propria voce in tutte le sedi competenti».

A fronte di tale grave incidente, il CIP auspica un immediato e risolutivo intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’ENAC.

L’obiettivo è che vengano accertate le responsabilità dirette di EasyJet e che siano definiti, una volta per tutte, standard di trasporto aereo realmente accessibili e inclusivi. La vicenda solleva nuovamente l’attenzione sulla necessità impellente di garantire pari opportunità e diritti agli atleti con disabilità, specialmente in occasione di eventi sportivi di rilevanza internazionale.