Verona ha tributato l'ultimo, commosso saluto a Osvaldo Bagnoli, l'indimenticato tecnico che guidò l'Hellas alla conquista dello storico scudetto gialloblù. La cerimonia funebre si è svolta nella suggestiva basilica di San Zeno, gremita per l'occasione, dove la città si è stretta attorno alla memoria del suo "Mago della Bovisa", scomparso all'età di 91 anni.

Alle ore 15.03, il feretro di Bagnoli ha fatto il suo ingresso nella chiesa, preceduto da figure di spicco del mondo civile e sportivo. Tra i presenti, il sindaco Damiano Tommasi, che aveva proclamato il lutto cittadino per martedì 21 luglio, con le bandiere a mezz'asta in tutte le sedi comunali, a testimonianza del profondo legame tra l'allenatore e la comunità.

Accanto a lui, volti noti del calcio come Nevio Scala, Beppe Iachini e l'ex presidente Giovanbattista Pastorello, tutti riuniti per onorare la figura di un uomo che ha segnato un'epoca.

Particolarmente toccante è stata la presenza di quasi tutti i campioni d'Italia del 1985, i protagonisti di quella che è considerata una delle imprese più sorprendenti nella storia del calcio italiano. Pierino Fanna, che fu vicino al suo tecnico fino alla fine, ha ricordato la sua essenza con poche ma significative parole: "Poche parole, se non nessuna, lui amava i fatti". L'arrivo di Preben Elkjaer è stato accolto da un lungo e caloroso applauso, e l'ex attaccante danese ha espresso la sua gratitudine: "Mi ha insegnato in un attimo cosa fosse la Serie A".

Anche Gigi Sacchetti ha voluto rendere omaggio al suo mentore, definendo Bagnoli "Un padre, gli devo tutto". A queste voci si è unito Beniamino Vignola, veronese ma non parte della squadra scudettata, che ha sottolineato l'eternità di quell'impresa: "Uno scudetto che nessuno potrà mai portarci via". Momenti di profonda commozione hanno avvolto la basilica quando Nanu Galderisi e Antonio Di Gennaro sono scesi tra la folla, stringendo mani e condividendo il dolore e il ricordo con i tifosi.

Osvaldo Bagnoli: "Uno Schopenhauer del pallone"

L'omelia, celebrata dal vescovo Domenico Pompili, ha offerto un ritratto profondo e sentito di Osvaldo Bagnoli, tracciandone un profilo umano e spirituale. Il vescovo lo ha definito "uno Schopenhauer del pallone", evidenziando la sua natura di uomo sobrio, concreto e autentico, capace di infondere "l'utopia dell'unità" in un'intera città.

Tra il ricordo del suo celebre aneddoto sui ladri e la memoria della sua grandezza silenziosa, Verona ha consegnato definitivamente il suo amato "Mago della Bovisa" alla storia e alla leggenda del calcio.

Un tributo solenne alla memoria di un'icona

La cerimonia ha mantenuto toni raccolti e solenni, riflettendo la gravità del momento e il profondo rispetto per la figura di Bagnoli. La partecipazione di autorità civili e sportive, insieme a un'immensa folla di tifosi, ha testimoniato il legame indissolubile tra l'allenatore e la città di Verona. Questo vincolo è emerso con forza, non solo dalla presenza commossa dei protagonisti di quella irripetibile impresa sportiva, ma anche dalle parole cariche di affetto e riconoscenza pronunciate da tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.

In un contesto di profonda emozione e gratitudine, Verona ha reso omaggio a un uomo che, con la sua visione e la sua guida, ha saputo trasformare un sogno collettivo in una realtà tangibile, lasciando un segno indelebile nella memoria storica e affettiva della comunità. La sua eredità, rappresentata dallo scudetto del 1984-1985, rimarrà per sempre un simbolo di tenacia, umiltà e successo inaspettato, un faro per le generazioni future del calcio italiano.