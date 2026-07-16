Max Verstappen ha scelto di mantenere il più stretto riserbo sul proprio futuro in Formula 1, alla vigilia del Gran Premio del Belgio, nonostante le intense speculazioni che lo vedono al centro del mercato piloti. Il quattro volte campione del mondo ha dichiarato di non essere affatto preoccupato per le recenti partenze di personale dalla Red Bull, sottolineando come il lavoro di squadra e la costante ricerca di nuovi talenti siano elementi intrinseci alla vita sportiva.

Il pilota olandese, reduce da un periodo caratterizzato da voci che lo accostano a un possibile trasferimento alla McLaren, ha ribadito con fermezza la sua posizione.

Interrogato sul suo futuro, ha affermato: “non c’è nulla da dire” da parte sua. Quando gli è stato chiesto se fosse pienamente impegnato a rimanere con la Red Bull, ha risposto in modo evasivo: “OK, non voglio sedermi qui e dire sì e no, e questo e quello, riguardo al mio futuro. Ho già detto molte volte che se ci fosse qualcosa di nuovo, lo direi io stesso. Grazie.” Verstappen ha inoltre minimizzato il significato delle sue dichiarazioni post-gara dopo il ritiro a Silverstone, spiegando che le delusioni fanno parte del processo agonistico. “A volte ci si sente un po’ delusi o arrabbiati dopo una gara, ma, per esempio, dopo Silverstone si torna a casa, si fa un reset. Il mercoledì ero di nuovo in fabbrica e poi ci si prepara di nuovo per i weekend successivi.

È così che abbiamo operato tutti questi anni insieme. Certo, alcuni anni si è solo un po’ più competitivi di altri, ma in termini di approccio e di come lavoriamo come squadra, nulla cambia davvero.”

Il contesto in Red Bull e le prospettive di Verstappen

Il team Red Bull sta attraversando una fase di transizione, con alcune figure chiave che hanno lasciato la squadra, come l’ingegnere senior Michael Manning, passato alla Williams. Verstappen, tuttavia, non si mostra turbato da questi cambiamenti. “Le persone vanno e vengono. Penso che a volte faccia parte del processo. A volte si vorrebbe che le persone rimanessero, potenzialmente sì, ma penso che sia così la vita e così anche lo sport. Bisogna solo andare avanti e cercare nuovi talenti.

È quello che si cerca sempre, ed è quello che facciamo.” Il pilota ha sottolineato come la squadra sia concentrata sul futuro e sulla risoluzione dei problemi attuali della vettura, mantenendo un dialogo aperto e costruttivo all’interno del team.

Le sfide tecniche e l'impegno con i giovani talenti

Verstappen corre per il team di Milton Keynes da dieci anni, un periodo in cui ha conquistato ben quattro titoli mondiali tra il 2021 e il 2024. Tuttavia, la dominanza della Red Bull è diminuita, e il team non è ancora riuscito a fornire una vettura costantemente competitiva sotto le nuove normative. Problemi di affidabilità e incidenti imprevisti, inclusi due legati all’alettone posteriore in Austria e Gran Bretagna, hanno relegato la Red Bull dietro ai leader, alimentando le speculazioni su un possibile addio anticipato di Verstappen, nonostante un contratto valido fino al 2028.

In vista del Gran Premio del Belgio, il pilota ha preferito non confermare né smentire le indiscrezioni, ribadendo che “non c’è nulla da dire” e che eventuali novità saranno comunicate direttamente da lui.

Oltre all’impegno in pista, Verstappen si sta dedicando attivamente anche alla crescita di giovani talenti. Ha recentemente ingaggiato Dries Van Langendonck, una giovane promessa parte del programma di sviluppo della McLaren, per la propria scuderia con l’obiettivo di supportarne il percorso verso la Formula 1. Verstappen ha spiegato di ritenere Van Langendonck un talento eccezionale fin dai kart, confermando che è entusiasmante aiutarlo, congiuntamente agli sforzi della McLaren, a compiere le scelte giuste per il suo futuro. “Lui vuole arrivare in Formula 1 e io cerco di assicurare che ciò succeda. È un progetto molto emozionante di cui far parte.”