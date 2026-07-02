Max Verstappen, quattro volte campione del mondo di Formula 1, è tornato al centro delle attenzioni per le recenti speculazioni che lo vedrebbero in contatto con McLaren. Le voci si sono intensificate in seguito al Gran Premio d’Austria, dove si è parlato di un avvicinamento informale tra le parti, sebbene la profondità di questi colloqui rimanga riservata. Negli ambienti McLaren si riconosce che, come spesso accade nel paddock, vengono sondati diversi piloti per valutare le dinamiche del mercato piloti, senza che ciò implichi necessariamente trattative concrete.

Durante il weekend austriaco, Verstappen ha conquistato un significativo secondo posto, ma ha scelto di non smentire direttamente le indiscrezioni sul suo futuro. “Non mi voglio coinvolgere in questo”, ha dichiarato. “Ho già detto quello che dovevo dire. Se ci sarà qualcosa di nuovo o qualcosa che cambia, lo sentirete da me, non da qualcun altro che lo scrive. Sono semplicemente concentrato sul lavoro che ho con il mio team. Siamo in crescita, ed è davvero bello vederlo. Ho avuto un weekend molto positivo in Austria e sto solo cercando di migliorare da lì, ulteriormente. So che sarà piuttosto difficile; c’è molta concorrenza ma siamo qui solo per cercare di andare più veloci”.

Strategie contrattuali e libertà del pilota

Il futuro di Verstappen continua a essere un tema caldo, anche in virtù della presenza di clausole di uscita nel suo contratto con Red Bull, valido fino al termine del 2028. Il pilota olandese ha più volte espresso il desiderio di rimanere con la squadra per l'intera carriera, ma non ha mai escluso la possibilità di cambiare idea qualora le condizioni dovessero mutare. La flessibilità concessa da Red Bull, che gli permette di partecipare anche ad altre competizioni, come la recente apparizione al Nurburgring GT, rappresenta un elemento cruciale per Verstappen, che attribuisce grande importanza al piacere di correre e alla sua libertà personale.

Il dibattito è stato ulteriormente alimentato dalle dichiarazioni di Lando Norris.

Il pilota McLaren ha affermato che “molti piloti vogliono venire in McLaren” e ha definito “interessante” l'eventuale interesse di un quattro volte campione del mondo come Verstappen. Pur riconoscendo l'attrattiva, Norris ha ribadito la sua concentrazione sul rapporto con Oscar Piastri e sul futuro con McLaren: “Per il momento, io e Oscar stiamo lavorando molto bene insieme e siamo entusiasti di lavorare insieme per altri anni. Quindi questo è il nostro obiettivo per ora”. Le sue parole, pur non confermando nulla, hanno rafforzato i collegamenti, rendendoli un argomento di discussione ancora più rilevante.

Dinamiche di mercato e prospettive future

I colloqui informali tra team e piloti sono una prassi consolidata in Formula 1.

La situazione contrattuale di Verstappen prevede la possibilità di attivare una clausola di uscita qualora non si trovasse tra i primi due in classifica piloti entro la pausa estiva di agosto. Red Bull, dal canto suo, è consapevole della necessità di offrire a Verstappen una vettura competitiva e, per convincerlo a rimanere, potrebbe valutare anche incentivi come una quota nella squadra e ulteriore libertà sportiva. Nel frattempo, McLaren si prepara ad accogliere nel 2028 Gianpiero Lambiase, storico ingegnere di pista di Verstappen, un dettaglio che alimenta ulteriormente le speculazioni su possibili cambiamenti futuri nel mercato piloti.