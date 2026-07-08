La tennista Victoria Mboko, attuale numero dieci del ranking mondiale, non potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno al National Bank Open a causa di un infortunio al ginocchio. La giovane canadese, diciannove anni, ha subito una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro dopo una caduta sull’erba durante il suo primo match stagionale al Queen’s Club. Questo incidente l'ha già costretta a ritirarsi dal doppio in cui avrebbe dovuto giocare con Serena Williams, dal resto della stagione su erba, inclusi appuntamenti di rilievo come Wimbledon, e ora anche da una parte della campagna nordamericana sul cemento.

La stessa Mboko ha confermato la sua assenza dal prestigioso torneo di casa attraverso un toccante messaggio pubblicato sui suoi canali social. «Alcuni tornei significano un po’ di più degli altri. Ma il @nbotoronto significa tutto per me,» ha scritto la tennista. «Non poter giocare in casa quest’estate davanti alle persone che amo e con il supporto del pubblico di Toronto è profondamente deludente, perché era qualcosa che aspettavo con grande entusiasmo. Condivido questo messaggio perché fa parte del mio percorso, uno che è appena iniziato. Tornerò.»

L'impatto dell'assenza sul torneo di casa

La rinuncia di Mboko rappresenta indubbiamente una perdita significativa per il National Bank Open, un evento di spicco in programma dal 2 al 13 agosto presso il Sobeys Stadium di Toronto.

La campionessa in carica non disputa un match ufficiale dal suo ritiro avvenuto il mese scorso agli HSBC Championships, sempre a causa del medesimo infortunio.

Il percorso di recupero e il valore dell'evento

L'atleta ha espresso grande dispiacere per l’impossibilità di partecipare al torneo nella sua città natale, sottolineando il legame speciale che la unisce al pubblico canadese. Il National Bank Open rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti per la tennista di Burlington, Ontario, che aveva già evidenziato l'importanza di giocare davanti ai propri tifosi. Mentre il torneo, uno degli eventi principali del circuito WTA in Nord America, dovrà fare a meno della sua campionessa uscente, Victoria Mboko si concentrerà ora sul suo percorso di recupero e riabilitazione, con l'obiettivo di un pronto ritorno in campo.