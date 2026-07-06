La terza tappa del Tour de France 2026 si preannuncia come un momento cruciale per la corsa. La Grand Boucle, dopo aver lasciato la Spagna, approda finalmente in Francia, portando i corridori da Granollers a Les Angles, nel cuore dei Pirenei Orientali. A guidare la classifica generale e a indossare la prestigiosa maglia gialla è il ciclista danese Jonas Vingegaard, che ha mantenuto il primato dopo le prime due frazioni.

La frazione odierna, in programma lunedì 6 luglio, si estende per un totale di 195,9 chilometri e rappresenta la prima vera sfida di montagna di questa edizione.

Il percorso è caratterizzato da salite impegnative che metteranno a dura prova la resistenza degli atleti. Tra queste spicca il Col de Toses, una salita di prima categoria lunga 9,3 chilometri con una pendenza media del 6,5%. Successivamente, il gruppo affronterà il Col du Calvaire, classificato come salita di terza categoria, prima di intraprendere l’ascesa finale verso Les Angles, anch’essa un Gran Premio della Montagna di terza categoria.

Orari e dettagli della tappa

La partenza ufficiale della terza tappa è fissata per le ore 12:10, con l’arrivo previsto intorno alle 16:54. Il tracciato, ricco di continui saliscendi e settori particolarmente ardui, è ideale per gli scalatori e potrebbe generare le prime significative differenze tra i principali favoriti per la classifica generale.

Questa tappa si configura come un banco di prova importante per chi ambisce alla maglia gialla, offrendo l'opportunità di sferrare i primi attacchi già sulle rampe iniziali dei Pirenei.

La diretta della corsa sarà ampiamente coperta in chiaro sui canali Rai, in particolare su Rai 2 e RaiSport, e su Eurosport. Gli appassionati di ciclismo avranno inoltre la possibilità di seguire la gara in streaming attraverso diverse piattaforme digitali, tra cui RaiPlay, HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels.

Il calendario delle prossime tappe

La tappa odierna segue le prime due frazioni, che hanno preso il via da Barcellona e si sono concluse rispettivamente a Tarragona e nuovamente a Barcellona.

Dopo l'impegno tra Granollers e Les Angles, la corsa proseguirà martedì 7 luglio con la quarta tappa, che collegherà Carcassonne a Foix per un totale di 181 chilometri. Il calendario del Tour de France 2026 prevede un totale di ventuno tappe, culminando con arrivi iconici come l'Alpe d'Huez e la tradizionale passerella finale a Parigi.

Con il suo profilo altimetrico decisamente impegnativo, la tappa di oggi potrebbe fornire spunti interessanti per la classifica generale e mettere immediatamente alla prova le ambizioni dei principali contendenti. La vasta copertura televisiva e streaming assicurerà agli appassionati di non perdere nessun momento cruciale di questa prestigiosa competizione.