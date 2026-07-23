La Volleyball Nations League femminile entra nel vivo con la definizione delle squadre che si contenderanno il prestigioso titolo. A Macao, la fase finale del torneo ha riservato una significativa sorpresa nell'ultimo quarto di finale: la Cina ha superato gli Stati Uniti con un combattuto 3-2, garantendosi così l'accesso alla semifinale dove affronterà la Turchia.

Gli Stati Uniti, che avevano concluso la fase a gironi del campionato al primo posto, si sono visti eliminare dalle padrone di casa asiatiche al termine di una sfida estremamente combattuta e ricca di colpi di scena.

La Turchia, dal canto suo, aveva già ottenuto la qualificazione alle semifinali battendo il Canada con il punteggio di 3-1, assicurandosi un posto tra le prime quattro formazioni del torneo.

Il quadro delle semifinali: Turchia-Cina e Italia-Brasile

Il tabellone delle semifinali vede dunque la Turchia affrontare la sorprendente Cina in un incontro che si preannuncia equilibrato e avvincente. Nell'altra attesissima sfida, le azzurre dell'Italia, guidate dal CT Velasco, si misureranno con il forte Brasile. Questo cruciale incontro è in programma per sabato alle 13:30, ora italiana, e promette un altro scontro di altissimo livello tra due delle nazionali più quotate e in forma del panorama pallavolistico internazionale.

L'Italia aveva brillantemente superato i Paesi Bassi nei quarti di finale con un netto 3-0, dimostrando grande solidità e determinazione in ogni set. Il Brasile, dal canto suo, aveva avuto la meglio sul Giappone con un risultato di 3-1, confermando la propria forza e la capacità di superare avversari ostici. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento decisivo con grandi ambizioni e la ferma volontà di conquistare un posto nella finalissima del torneo.

I risultati completi dei quarti di finale

La giornata dei quarti di finale, disputata interamente a Macao, ha definito in modo inequivocabile il quadro delle squadre che si giocheranno l'accesso alla finale. Ecco i risultati dettagliati di tutti gli incontri che hanno portato alla formazione delle semifinali:

Italia 3 - 0 Paesi Bassi

3 - 0 Brasile 3 - 1 Giappone

3 - 1 Turchia 3 - 1 Canada

3 - 1 Cina 3 - 2 Stati Uniti

Le semifinali della Volleyball Nations League femminile si disputeranno a Macao nella giornata di sabato 25 luglio.

I confronti definitivi che decreteranno le finaliste saranno Turchia-Cina e Brasile-Italia. Gli orari ufficiali specifici per alcune di queste partite sono ancora in attesa di comunicazione da parte degli organizzatori, ma l'attesa per questi scontri decisivi è già altissima tra gli appassionati di pallavolo di tutto il mondo.

La manifestazione, che si sta svolgendo con successo in Cina, continua a confermare l'altissimo livello tecnico e agonistico delle squadre partecipanti, promettendo ulteriori emozioni e spettacolo nelle prossime sfide che decreteranno la vincitrice del prestigioso torneo internazionale femminile.