È stato ufficializzato il tabellone delle Final Eight della Volleyball Nations League maschile, un appuntamento cruciale che vedrà l’Italia, sotto la guida del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, affrontare gli Stati Uniti nei quarti di finale. La prestigiosa competizione si terrà a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto, promettendo sfide intense e di alto livello.

Il percorso degli azzurri nella fase preliminare

Gli azzurri hanno concluso la fase intercontinentale con un bilancio solido, posizionandosi al quarto posto. Con otto vittorie e quattro sconfitte, la nazionale italiana ha dimostrato una buona costanza, garantendosi così l'accesso alla fase finale del torneo.

Questo piazzamento li pone di fronte a un avversario temibile come gli Stati Uniti, in un incontro che si preannuncia equilibrato e combattuto.

Il tabellone dei quarti e le prospettive per l'Italia

Il sorteggio ha delineato un quadro avvincente per i quarti di finale. Oltre alla sfida tra Italia e Stati Uniti, il tabellone prevede altri incontri di grande interesse. In caso di successo contro la formazione statunitense, la squadra italiana si troverebbe ad affrontare in semifinale la vincente del match tra il Giappone, testa di serie numero uno e finora imbattuto nella competizione, e la Cina, qualificata di diritto in quanto nazione ospitante. Gli altri due quarti di finale vedranno contrapporsi Polonia e Ucraina, e Slovenia e Turchia, completando un quadro di sfide che promettono spettacolo.

Contesto e calendario delle Final Eight

Le Final Eight della Volleyball Nations League maschile si svolgeranno a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. Il tabellone è stato definito in seguito all'ultima giornata della fase intercontinentale, che ha delineato gli accoppiamenti dei quarti di finale. Il Giappone, imbattuto nella fase a gironi, si presenta come la testa di serie numero uno, mentre la Cina partecipa di diritto in qualità di paese ospitante. L'Italia, forte del suo quarto posto e del bilancio di otto vittorie e quattro sconfitte, è pronta a giocarsi tutte le sue carte per un posto nelle semifinali.