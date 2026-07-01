Vogue USA ha stilato una classifica dei quindici calciatori under 30 più affascinanti presenti ai Mondiali, eleggendoli a nuovi sex symbol del calcio. La selezione ha messo in luce non solo il talento in campo, ma anche un'immagine da fotomodello e un carisma globale. Tra i nomi di spicco che emergono ci sono Jude Bellingham, Michael Olise e Nico Paz, scelti per il loro indiscutibile fascino.

Le Icone del Calcio e del Fascino

Al primo posto, senza una graduatoria specifica, figura Jude Bellingham. Il ventiduenne centrocampista dell’Inghilterra e del Real Madrid è descritto come "una calamita per titoli di giornale, tweet e followers innamorate", consolidando il suo status di icona.

Subito dopo, Ferran Torres, ventiseienne attaccante spagnolo del Barcellona, si posiziona tra le stelle più virali del torneo.

Michael Olise, centrocampista francese nato a Londra e in forza al Bayern Monaco, è definito "ipnotizzante" in campo. La sua disinvoltura e le esultanze discrete conquistano tifosi e tifose, rafforzando il suo appeal. Nico Paz, ventunenne nato a Tenerife e in forza al Como, è considerato "sexy". Gioca nella nazionale argentina al fianco di Messi e segue le orme del padre, anch’egli protagonista ai Mondiali del 1998, aggiungendo fascino alla sua storia familiare.

La Lista dei Calciatori Più Affascinanti

La selezione include anche altri volti noti per il loro carisma e stile.

Tra questi troviamo Cho Gue-sung, ventottenne sudcoreano, Federico Viñas dell’Uruguay, Chemsdine Talbi, Raphinha del Barcellona, João Félix del Portogallo, Lucas Bergvall della Svezia, il portiere Joan Garcia, Marcus Rashford, Elijah Just della Nuova Zelanda, Yuito Suzuki del Giappone e Djed Spence dell’Inghilterra. Tutti questi atleti sono accomunati da un mix vincente di stile, presenza scenica e una notevole popolarità sui social media.

Riconoscimenti e Tendenze Globali

La risonanza di questi calciatori affascinanti è confermata da altre pubblicazioni. Teen Vogue, ad esempio, ha stilato una lista simile dei "quindici giocatori più hot under 30" ai Mondiali, riaffermando la presenza di Jude Bellingham e Nico Paz tra i più ammirati. Bellingham è un magnete per l'attenzione mediatica, mentre Nico Paz viene evidenziato per il suo background familiare e il fascino sul campo.