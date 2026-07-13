Un accordo storico rivoluziona la fruizione del volley femminile italiano: dal 2026 al 2029, la Lega Volley Femminile A1 Fineco, massimo campionato nazionale, sarà integralmente trasmessa su DAZN. Questa partnership pluriennale tra la piattaforma di streaming e Spike Media, detentore dei diritti, garantisce la copertura completa di tutte le partite della Regular Season e dei Playoff Scudetto, oltre a Coppa Italia Frecciarossa e Supercoppa Italiana. L'intesa mira a espandere significativamente la visibilità del movimento, raggiungendo un pubblico sempre più vasto e diversificato grazie a un modello di distribuzione innovativo.

La stagione 2026/27 prenderà il via il 4 ottobre 2026. Conegliano difenderà il titolo contro avversarie di spicco come Milano, Scandicci e Novara, e le neopromosse Brescia e Talmassons Fvg. La Supercoppa Italiana e la Coppa Italia Frecciarossa debutteranno su DAZN, rispettivamente da ottobre 2026 e febbraio 2027. Questo permetterà agli appassionati di seguire tutti i principali eventi del volley femminile italiano su un'unica piattaforma digitale, garantendo un'esperienza di visione completa.

Ampia copertura per le competizioni internazionali

Il palinsesto di DAZN si arricchisce con le principali competizioni internazionali. Tra queste spiccano la Volleyball Nations League, con la Nazionale di Julio Velasco impegnata nei quarti di finale dal 22 luglio, e i Campionati Europei 2026, al via il 21 agosto con l'esordio dell'Italia contro la Croazia.

L'offerta include inoltre la CEV Champions League, il Mondiale per Club, la CEV Cup, la Challenge Cup e il Mondiale 2027. La piattaforma conferma anche la copertura del volley maschile, con la SuperLega Credem Banca e le medesime competizioni internazionali.

Un modello di distribuzione rivoluzionario: TV, streaming e social

La stagione 2026/27 segna una svolta nella modalità di fruizione del volley femminile, introducendo un modello di distribuzione 'rivoluzionario nel panorama italiano'. Le partite saranno visibili non solo su DAZN e Rai (partner per la copertura in chiaro), ma anche attraverso i profili social ufficiali della Lega, dei club e delle giocatrici. Per la prima volta in Italia, tre partite a giornata durante la Regular Season saranno trasmesse anche sui canali social dei club e delle atlete, rendendo il campionato più accessibile e coinvolgente.

L'obiettivo è portare la pallavolo femminile 'lì dove è il pubblico', coinvolgendo broadcaster tradizionali, piattaforme OTT e canali digitali diretti. Questa strategia mira a offrire il campionato più accessibile di sempre, un passo fondamentale per la definitiva consacrazione, crescita e valorizzazione dell’intero movimento del volley femminile italiano, intercettando e coinvolgendo le nuove generazioni.