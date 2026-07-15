L'Italia ha subito la sua prima sconfitta nella Pool 9 della Volleyball Nations League, un evento che si sta svolgendo all'Asue Arena di Osaka. La nazionale nipponica del Giappone si è imposta con un punteggio di 3-2 (25-23, 19-25, 20-25, 25-23, 15-12) al termine di una partita estremamente intensa e combattuta. L'incontro, che ha visto il tutto esaurito con oltre 10.000 spettatori presenti, ha confermato il primato dei padroni di casa nella classifica generale del torneo.

Un confronto equilibrato e ad alto spettacolo

Gli azzurri sono riusciti ad aggiudicarsi il primo e il quarto set, dimostrando grande carattere.

Tuttavia, il Giappone ha saputo rispondere con determinazione nei momenti cruciali, riuscendo a chiudere l'incontro al tie-break. Questo confronto, giocato a viso aperto da entrambe le formazioni, ha regalato un grande spettacolo al numeroso pubblico presente, che ha assistito a scambi avvincenti e colpi di scena.

Il Giappone consolida il primato in classifica

Grazie a questa vittoria, il Giappone ha ulteriormente consolidato il suo primato nella classifica generale della Volleyball Nations League, raggiungendo un totale di otto vittorie. L'Italia, invece, rimane ferma a cinque successi. La nazionale italiana tornerà in campo il giorno successivo, il 16 luglio, alle ore 8.30 italiane, per affrontare il Belgio in un match che sarà trasmesso in diretta su Dazn e in streaming su Vbtv.

La solidità della formazione nipponica

Il Giappone continua a guidare la classifica con un percorso impeccabile di otto vittorie su otto partite disputate nella fase preliminare del torneo. L'Italia, d'altra parte, si trova attualmente in sesta posizione, con un bilancio di cinque successi e tre sconfitte. Questi risultati evidenziano la grande solidità e la costante performance della formazione giapponese all'interno della competizione.