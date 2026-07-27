Il portiere capoverdiano Vozinha, emerso come un autentico fenomeno social durante il recente Mondiale di calcio disputatosi tra Stati Uniti, Messico e Canada, ha finalmente concluso la sua ricerca di una nuova squadra. Arrivato al prestigioso torneo da svincolato, il quarantenne estremo difensore ha siglato un accordo con il Colo-Colo, una delle formazioni più blasonate e seguite del campionato cileno. Un momento di grande emozione ha accompagnato la firma del contratto: presentatosi in elegante smoking nero, Vozinha non è riuscito a trattenere le lacrime, un gesto di commozione che è rapidamente diventato virale sulle piattaforme social.

La carriera di Vozinha: un percorso internazionale

Nato nel 1986, Vozinha è un portiere di 40 anni con una carriera ricca di esperienze internazionali. Ha mosso i primi passi nel mondo del calcio in Africa, giocando sia nella sua nativa Capo Verde che in Angola. Successivamente, il suo percorso lo ha portato in Europa, dove ha vestito la maglia dello Zimbru Chisinau in Moldavia. Da lì, si è trasferito in Portogallo per giocare con il Gil Vicente, prima di approdare a Cipro. Presso l’Ael Limassol, Vozinha ha consolidato la sua reputazione, diventando una vera e propria bandiera del club. La sua avventura è poi proseguita in Slovacchia con il Trencin, per poi fare ritorno in Portogallo, dove ha difeso i pali del Chaves, militante nella Serie B portoghese.

Ora, la sua carriera lo conduce in Sudamerica, in Cile, per unirsi al Colo-Colo.

Il boom sui social media e l'emozione della firma

L'impatto di Vozinha sul pubblico globale è stato amplificato in maniera esponenziale durante il Mondiale. Prima dell'inizio della rassegna iridata, il suo profilo Instagram contava circa 50mila follower. Al termine del torneo, la sua popolarità era esplosa, portando il numero dei suoi seguaci a quasi 30 milioni, raggiungendo la cifra impressionante di 29,6 milioni. Questa straordinaria crescita di visibilità ha contribuito a rendere ancora più significativo il momento della sua firma con il Colo-Colo. Le immagini del portiere in lacrime, sopraffatto dall'emozione durante la presentazione, hanno fatto rapidamente il giro del mondo, diventando un contenuto virale in particolare sulla piattaforma X, testimoniando la forza del suo legame con il pubblico e la gioia per questa nuova tappa professionale.

Colo-Colo: un nuovo capitolo per il portiere capoverdiano

Il trasferimento di Vozinha al Colo-Colo rappresenta un capitolo importante sia per il giocatore che per il club cileno. La prestigiosa società, riconosciuta come una delle più popolari e vincenti del Cile, ha finalizzato l'accordo con il portiere capoverdiano dopo circa due settimane di intense trattative. La dirigenza del club ha espresso grande soddisfazione per l'arrivo di Vozinha, considerandolo un elemento di significativo valore per la squadra. L'agente del giocatore ha evidenziato l'orgoglio per l'interesse manifestato da un club della statura del Colo-Colo, descritto come un "grande del Sudamerica", e ha sottolineato l'estrema felicità di Vozinha per quella che si prospetta come una grande opportunità professionale.

Il Colo-Colo, che attualmente occupa la prima posizione in classifica nel torneo locale, vede in questo innesto un ulteriore passo verso la conquista di un nuovo titolo, rafforzando le proprie ambizioni con l'esperienza e la visibilità del suo nuovo portiere.