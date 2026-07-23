Il Grand Ballroom del celebre Waldorf Astoria di New York si prepara a una trasformazione senza precedenti. Per una sola notte, il prossimo 27 agosto, la storica sala ospiterà il Ballroom Tennis Invitational, un'esibizione tennistica di alto livello che vedrà protagonisti alcuni dei nomi più noti del circuito internazionale.

Sotto i celebri lampadari della maestosa sala newyorkese, si sfideranno gli americani Ben Shelton e Tommy Paul, insieme alla finalista dello US Open Leylah Fernandez e alla greca Maria Sakkari. L'evento, in programma dalle 18:00 alle 22:00, offrirà agli ospiti la possibilità di assistere a match dal vivo in un contesto unico, dove l'eleganza e la storia dell'hotel si fonderanno con l'energia vibrante del tennis.

"Il Grand Ballroom è sempre stato uno dei grandi palcoscenici di New York, una sala creata per momenti che si ricordano", ha dichiarato Luigi Romaniello, managing director del Waldorf Astoria New York. "Per una notte, faremo qualcosa che non si è mai visto prima: portare il tennis di livello mondiale sotto i lampadari. È giocoso, elegante e inconfondibilmente newyorkese, e riflette lo spirito del Waldorf Astoria New York mentre accogliamo nuovamente gli ospiti a vivere questo hotel in modi nuovi e inaspettati".

Un'esperienza esclusiva tra sport, alta cucina e benessere

I biglietti per la serata, con prezzi a partire da 1.500 dollari, non includono solo l'accesso alle emozionanti partite, ma anche una raffinata esperienza culinaria.

Gli ospiti potranno deliziarsi con degustazioni esclusive, stazioni di chef interattive, specialità di mare pregiate e l'immancabile Champagne Moët & Chandon.

Per elevare ulteriormente l'esperienza, la Guerlain Wellness Spa offrirà servizi benessere dedicati, tra cui una valutazione personalizzata Art of Longevity. Il programma beverage, ispirato alla storica tradizione del Waldorf Bar, proporrà cocktail unici, creati per celebrare momenti iconici della cultura newyorkese, richiamando l'originale Racquet Club cocktail.

Sono disponibili anche pacchetti speciali che combinano il soggiorno in hotel con l'accesso privilegiato all'evento. Tra questi, opzioni che includono colazioni esclusive e l'opportunità unica di partecipare a clinic di tennis con i protagonisti dell'esibizione.

Per i veri appassionati, il pacchetto "Stay, Spectate & Play" offre un'esperienza ancora più immersiva, con una suite per due notti, una lezione privata di un'ora con un giocatore ATP o WTA sul campo del Grand Ballroom e trattamenti personalizzati presso la spa.

Debutto del Waldorf Astoria Racquet Club e impegno sociale

Questa serata esclusiva segna il debutto ufficiale del Waldorf Astoria Racquet Club, la nuova piattaforma globale del marchio dedicata a celebrare la cultura del tennis e degli sport con racchetta attraverso destinazioni straordinarie ed esperienze distintive. L'iniziativa si distingue anche per il suo significativo impegno sociale: il cinque per cento del ricavato netto sarà devoluto a Big Brothers Big Sisters of America, con un'ulteriore donazione equivalente da parte della Hilton Global Foundation.

L'evento, che anticipa di tre giorni l'inizio del tabellone principale dello US Open, si propone come un'occasione irripetibile per vivere il tennis in una cornice di lusso senza pari. Gli ospiti potranno immergersi in un'atmosfera esclusiva, dove la passione per lo sport si unisce all'eccellenza dell'ospitalità newyorkese, tra storia, innovazione e un'importante attenzione al sociale.