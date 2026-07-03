I Chicago White Sox continuano a guidare la classifica della AL Central e respingono con fermezza l’idea che il loro successo nella prima parte della stagione sia stato un semplice colpo di fortuna. All’interno dell’organizzazione, sia il giovane interbase Colson Montgomery sia il manager Will Venable ribadiscono che la mentalità è profondamente cambiata e che la squadra sta costruendo sui progressi significativi ottenuti nella seconda metà della scorsa stagione.

Montgomery ha dichiarato con convinzione: “Penso che dovreste smettere di considerare questa squadra una sorpresa, semplicemente perché vinciamo con costanza e siamo sempre competitivi in ogni partita.

Credo che quei giorni siano ormai finiti”. Il giocatore ha enfatizzato come il gruppo stia guardando oltre le difficoltà del passato, concentrandosi sul consolidamento dei risultati raggiunti. Il manager Venable ha aggiunto che la fiducia nel gruppo è cresciuta costantemente fin dall’offseason e durante lo spring training, nonostante un avvio di stagione impegnativo caratterizzato da cinque sconfitte nelle prime sei partite.

La solidità del roster e il contributo dei giovani talenti

Un elemento cruciale della stagione dei White Sox è la notevole profondità del roster, ulteriormente arricchita dall’arrivo del potente battitore giapponese Munetaka Murakami. Quest’ultimo ha già realizzato venti fuoricampo in cinquantasette partite, prima di essere costretto a fermarsi il 30 maggio a causa di un infortunio muscolare.

Nonostante la sua assenza, la squadra ha dimostrato una straordinaria resilienza, mantenendo un bilancio positivo con quindici vittorie su ventinove partite giocate senza il suo miglior slugger. Sorprendentemente, la media punti segnati è addirittura migliorata in questo periodo, passando da 4,7 a 5,3 a partita nelle quattordici gare disputate senza Murakami.

La crescita complessiva della squadra è fortemente sostenuta da un nucleo giovane e dinamico, che include protagonisti come Colson Montgomery, Sam Antonacci, Miguel Vargas, Kyle Teel, Braden Montgomery e Chase Meidroth. Nella recente e significativa vittoria contro i Dodgers, Montgomery, Antonacci e Meidroth hanno tutti contribuito con fuoricampo in un sesto inning da sei punti, dimostrando la capacità dei White Sox di colpire con efficacia anche contro avversari di altissimo livello.

La fiducia del manager e le prossime sfide decisive

Will Venable ha sottolineato l’importanza fondamentale di ogni vittoria per l’ulteriore crescita della fiducia all’interno del gruppo: “Penso che ogni serie vinta, specialmente contro squadre forti, aiuti questi ragazzi a credere sempre di più nelle proprie capacità. Tuttavia, non credo che abbiano bisogno di un tipo specifico di avversario per sentirsi sicuri: la cosa più importante è assicurarsi la vittoria della serie”.

Il cammino dei White Sox prosegue ora con una trasferta impegnativa a New York, dove affronteranno i temibili Yankees, sebbene privi dell’infortunato Aaron Judge. La squadra di Chicago si prepara a questa nuova sfida con la piena consapevolezza di poter competere con le migliori formazioni della lega, forte di una mentalità rinnovata e di una fiducia crescente nei propri mezzi e nel proprio potenziale.