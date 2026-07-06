Il tennis italiano è sotto i riflettori a Wimbledon 2026, con Flavio Cobolli protagonista negli ottavi di finale. L'azzurro si prepara ad affrontare l'australiano Alex De Minaur in una sfida cruciale sui prestigiosi campi dello Slam londinese. Questo incontro rappresenta un momento significativo per Cobolli, che arriva a questo appuntamento dopo aver dimostrato grande tenacia e determinazione.

Il percorso di Flavio Cobolli fino agli ottavi di finale è stato caratterizzato da una prova di forza notevole. L'italiano ha superato un impegnativo terzo turno contro Karen Khachanov, imponendosi al quinto set in un match che ha messo in luce la sua crescente maturità e la capacità di resistere sotto pressione.

Questa vittoria ha confermato il suo ottimo stato di forma e la sua ambizione nel torneo sull'erba.

Dall'altra parte della rete, Alex De Minaur si presenta come un avversario temibile. L'australiano ha raggiunto gli ottavi con una performance convincente, ottenendo una vittoria agevole contro l'americano Svajda. De Minaur è riconosciuto per la sua rapidità e per l'abilità di adattarsi perfettamente alle superfici in erba, caratteristiche che lo rendono un contendente particolarmente insidioso e un vero banco di prova per l'azzurro.

Cobolli: una sfida per la crescita a Wimbledon

Per Flavio Cobolli, l'incontro con Alex De Minaur non è solo una partita, ma un'occasione importante per misurarsi contro un tennista di alto livello, abituato ai palcoscenici più prestigiosi.

Dopo la maratona vinta contro Khachanov, Cobolli è chiamato a un ulteriore salto di qualità per proseguire la sua avventura a Wimbledon 2026. La sfida si preannuncia equilibrata e ricca di emozioni, con entrambi i giocatori determinati a conquistare un posto nei quarti di finale.

Altri azzurri in campo e copertura televisiva

La giornata di tennis a Wimbledon non vede impegnato solo Flavio Cobolli. Anche Jasmine Paolini scende in campo negli ottavi di finale, affrontando la giovane e talentuosa filippina Alexandra Eala. Quest'ultima ha già stupito il mondo del tennis eliminando la campionessa in carica Iga Swiatek, rendendo il suo match con Paolini uno degli appuntamenti più attesi del programma.

Gli appassionati italiani potranno seguire tutte le emozioni di questi incontri in diretta tv e streaming. La copertura è garantita sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con la possibilità di accedere allo streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now. Questo assicura un'ampia visibilità per le prestazioni degli atleti azzurri, che continuano a tenere alto il nome del tennis italiano in uno dei tornei più iconici del circuito.

La contemporanea presenza di più tennisti italiani agli ottavi di finale di Wimbledon 2026 sottolinea il buon momento del tennis azzurro, con Cobolli e Paolini pronti a giocarsi le loro chance in un contesto di altissimo livello, puntando a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi in questa edizione dello Slam londinese.