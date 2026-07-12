Oggi, domenica 12 luglio, il Centre Court di Wimbledon ospita la finale maschile dell'edizione 2026 tra l'italiano Jannik Sinner, numero uno del ranking ATP, e il tedesco Alexander Zverev, attuale numero tre. L'incontro, atto conclusivo dello Slam londinese, inizierà non prima delle ore 17:00.

Jannik Sinner, campione in carica, difende il titolo. Il suo percorso è stato impeccabile, culminato con la vittoria in semifinale contro Novak Djokovic (6-4, 6-4, 6-4), a riprova di eccellente stato di forma e solida mentalità. Di fronte, Alexander Zverev, fresco vincitore del Roland Garros, cerca il suo primo sigillo sull'erba di Wimbledon.

Una vittoria lo proietterebbe al secondo posto del ranking ATP da lunedì 13 luglio, superando Carlos Alcaraz.

Sinner vs Zverev: i precedenti

I confronti diretti tra Sinner e Zverev vedono l'italiano in netto vantaggio, con 10 vittorie a 4 in quattordici confronti. Ancora più significativa la serie di nove successi consecutivi di Sinner. Nel 2026, i due si sono già affrontati quattro volte: nelle semifinali di Indian Wells, Miami e Montecarlo, e nella finale di Madrid, dove l'azzurro si è imposto con un eloquente 6-1, 6-2, confermando la superiorità negli appuntamenti chiave.

Dove seguire la finale di Wimbledon 2026

La finale di Wimbledon 2026 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev avrà un'ampia copertura mediatica.

Sarà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K. Per la visione in chiaro, l'evento sarà disponibile su TV8. Inoltre, la partita sarà fruibile in streaming tramite Sky Go, NOW e il sito Tv8.it, assicurando accessibilità a tutti.