L'Italia del tennis brilla a Wimbledon, con cinque atleti azzurri che hanno raggiunto il terzo turno del prestigioso torneo londinese. A Jannik Sinner, già qualificato, si sono uniti Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, in una giornata caratterizzata da caldo intenso e grande attenzione mediatica.

Il finalista del 2021, Matteo Berrettini, ha confermato la sua speciale affinità con i prati dell'All England Club, superando il francese Arthur Fils in quattro set (6-4, 7-5, 3-6, 6-3). Una prova di solidità e reattività, dimostrata anche dopo aver perso il terzo parziale.

Berrettini affronterà ora il vincente tra Jakub Mensik e Grigor Dimitrov.

Le qualificazioni maschili: Cobolli e Sonego

Flavio Cobolli ha conquistato il terzo turno battendo l'australiano James Duckworth con il punteggio di 7-6(4), 3-6, 7-6(3), 6-1. La partita, più combattuta del previsto, ha evidenziato la maturità mentale e tecnica di Cobolli, reduce da un difficile primo turno. Il romano sfiderà il russo Karen Khachanov.

Lorenzo Sonego ha superato una delle sfide più lunghe del torneo, una maratona di quasi quattro ore e mezza contro il canadese Gabriel Diallo, risolta al quinto set (7-6(4), 4-6, 7-6(4), 6-7(6), 6-2). Per il torinese è la quarta presenza al terzo turno sull'erba londinese, a conferma del suo feeling consolidato.

Sonego affronterà lo statunitense Taylor Fritz.

Paolini avanti, Sinner e l'uscita di Grant

Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini è l'unica italiana ancora in gara. La toscana ha superato la svizzera Viktorija Golubic per 7-6, 6-4, con un gioco convincente, e si prepara ad affrontare la greca Maria Sakkari. Si conclude invece il percorso di Tyra Grant, sconfitta dalla ceca Marie Bouzkova (7-5, 6-3) dopo quattro vittorie consecutive che l'avevano portata al main draw.

I riflettori restano puntati su Jannik Sinner, atteso dal confronto con lo statunitense Jenson Brooksby. Permangono incognite sulle sue condizioni fisiche dopo il malore accusato al Roland Garros, un tema che continua a suscitare interesse tra gli appassionati.

La giornata londinese è stata arricchita dalla visita della principessa Kate, accolta da un bagno di folla mentre si intratteneva con i tifosi. L'ottima performance dell'Italia, con cinque tennisti al terzo turno, conferma il momento d'oro del tennis azzurro in uno dei tornei più prestigiosi al mondo.