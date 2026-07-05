Il tennis italiano celebra due importanti successi a Wimbledon, con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini che conquistano gli ottavi di finale. La giornata sui campi londinesi ha regalato emozioni contrastanti, vedendo Cobolli protagonista di una rimonta memorabile e Paolini autrice di una netta vittoria. Si fermano invece al terzo turno Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, entrambi sconfitti dopo aver lottato.

Cobolli, una rimonta epica per gli ottavi

Flavio Cobolli ha superato il russo Karen Khachanov al termine di una battaglia durata ben quattro ore, imponendosi con il punteggio di 0-6, 7-6(4), 6-7(5), 6-2, 6-2.

L'inizio del match è stato un vero incubo per il romano: il primo set è volato via in appena diciotto minuti, dominato dall'avversario e condizionato da un problema allo stomaco che ha costretto Cobolli a un medical time-out. Tuttavia, dopo un breve toilet break, l'atteggiamento del tennista italiano è radicalmente cambiato. Tornato in campo con maggiore aggressività e ritrovata fiducia, Cobolli ha iniziato la sua risalita. Nemmeno la perdita del terzo set al tie-break, dopo aver avuto due set point, è riuscita a spezzare la sua determinazione. Negli ultimi due parziali, Cobolli ha imposto il proprio ritmo, travolgendo un Khachanov ormai incapace di contenere la sua intensità. Al termine dell'incontro, un esausto ma soddisfatto Cobolli ha commentato: “È stata una delle partite più dure della mia carriera, ma non ho mai smesso di crederci.

Nel primo set non stavo giocando il mio tennis, lui era perfetto e io completamente fuori partita. Dopo il toilet break mi sono detto che dovevo semplicemente ricominciare, un punto alla volta. Non avevo più nulla da perdere”. Ha poi sottolineato l'importanza della forza mentale: “Quando ho perso il terzo set avrei potuto abbattermi. Invece mi sono ripetuto che la partita era ancora lunga e che dovevo continuare a giocare con coraggio. Credo che la differenza sia stata proprio questa”. Ora, ad attendere Cobolli agli ottavi, c'è l'australiano Alex De Minaur.

Paolini vola agli ottavi, Sonego e Berrettini salutano Wimbledon

Anche Jasmine Paolini ha brillato sull'erba di Wimbledon, raggiungendo gli ottavi di finale per la seconda volta in carriera.

La tennista toscana ha travolto la greca Maria Sakkari con un netto 6-1, 6-2 in poco più di un'ora di gioco, senza mai perdere il servizio. La finalista della scorsa edizione ha così confermato di aver ritrovato la brillantezza e la fiducia dopo mesi che lei stessa ha definito "davvero duri". “Sono felice soprattutto per come ho giocato oggi. Dopo l’infortunio al Roland Garros sono arrivata qui senza particolari aspettative e riuscire a disputare tre partite di questo livello mi rende davvero orgogliosa”, ha dichiarato Paolini. Il suo prossimo ostacolo sarà la filippina Alexandra Eala.

Meno fortunata la giornata per gli altri due azzurri. Lorenzo Sonego si è arreso a Taylor Fritz in quattro set, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 7-6.

Nonostante avesse vinto il primo parziale, il tennista torinese non è riuscito a contenere il gioco dell'americano, testa di serie numero sei del torneo, che ha saputo imporsi nei momenti cruciali. Anche per Matteo Berrettini il cammino a Wimbledon si è interrotto al terzo turno. L'azzurro ha ceduto a Grigor Dimitrov al termine di un match lungo e combattuto, durato cinque set (6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3). Berrettini ha tentato una rimonta dopo essere stato sotto di due set, ma la sua corsa si è fermata nel parziale decisivo.

Il tennis italiano protagonista a Church Road

La presenza di due atleti italiani agli ottavi di finale di Wimbledon sottolinea il momento positivo del tennis azzurro a livello internazionale.

Flavio Cobolli, già protagonista dodici mesi fa, dimostra una maturità tecnica e mentale in costante crescita, che lo colloca stabilmente tra i protagonisti del circuito. Jasmine Paolini, dal canto suo, si conferma ai vertici anche dopo un periodo di difficoltà, ritrovando la seconda settimana di uno Slam. Nonostante le eliminazioni, Sonego e Berrettini hanno mostrato spirito combattivo contro avversari di alto livello, confermando la profondità del movimento tennistico italiano. Le prossime sfide di Cobolli e Paolini promettono di essere di grande prestigio, con l'obiettivo di continuare a tenere alta la bandiera italiana sui prestigiosi prati di Church Road.