Dopo una giornata particolarmente movimentata sui campi di Wimbledon, il tabellone femminile ha subito un significativo rimescolamento, con l'eliminazione di ben tre delle prime sei teste di serie. Questo scenario ha ridefinito completamente gli equilibri del torneo, rendendo il quadro degli ottavi di finale ora ufficiale e ricco di spunti di interesse. Tra le protagoniste che si contenderanno un posto ai quarti, spicca la presenza di Barbora Krejcikova, l'unica ex campionessa di Wimbledon ancora in corsa per il titolo.

Krejcikova, che ha già trionfato sull'erba londinese nel 2024, si conferma l'unica tennista con un titolo di Wimbledon nel proprio palmarès rimasta in gara.

La sua permanenza segue le sorprendenti uscite di scena di Elena Rybakina e Iga Swiatek, rispettivamente campionesse nel 2022 e nel 2025. L'atleta ceca, nota anche per aver conquistato il Roland Garros e numerosi titoli in doppio, continua a dimostrare la sua costante presenza ai vertici del tennis mondiale, confermando la sua versatilità e la sua esperienza nei grandi appuntamenti.

La forza delle nazioni: Stati Uniti e Repubblica Ceca in evidenza

Tra le sedici giocatrici che si sono qualificate per gli ottavi di finale, emerge una forte rappresentanza statunitense: ben cinque tenniste americane sono ancora in gara, il numero più alto tra tutte le nazioni presenti nel tabellone. Anche la Repubblica Ceca si distingue per la sua profondità, con quattro atlete ancora in corsa per il prestigioso titolo.

Questi dati evidenziano la competitività e la qualità dei rispettivi movimenti tennistici a livello internazionale.

Un altro dato significativo riguarda la solidità dimostrata da alcune delle tenniste in gara: quattro giocatrici – Aryna Sabalenka, Naomi Osaka, Karolina Muchova e Jessica Pegula – hanno raggiunto il round of 16 senza cedere nemmeno un set. Questa performance impeccabile sottolinea la loro determinazione e la continuità nel percorso intrapreso fino a questo punto cruciale del torneo.

Un tabellone aperto a ogni esito e possibili nuove campionesse

L'eliminazione di alcune delle favorite ha reso il tabellone femminile particolarmente aperto, introducendo un'atmosfera di grande imprevedibilità.

In particolare, la sezione che vede protagonista Amanda Anisimova, sesta testa di serie, impegnata in una sfida avvincente contro Madison Keys, appare estremamente incerta. La vincente di questo incontro cruciale affronterà poi chi uscirà vittoriosa dalla partita tra Linda Noskova e Sorana Cirstea. Da questa parte del tabellone, la strada verso le semifinali si presenta più che mai complessa e ricca di potenziali sorprese.

Oltre a Barbora Krejcikova, tra le tenniste ancora in gara figurano altre campionesse Slam di riconosciuto calibro, come Madison Keys, Coco Gauff e Aryna Sabalenka. L'interrogativo che ora si pone è se il torneo di Wimbledon seguirà la tendenza osservata nell'ultimo Roland Garros, che ha incoronato una nuova campionessa, o se una delle atlete già affermate riuscirà a imporsi nuovamente sul prestigioso campo centrale. L'imprevedibilità regna sovrana, e il pubblico di appassionati attende con grande interesse i prossimi sviluppi di questa entusiasmante competizione.