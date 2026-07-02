Flavio Cobolli ha conquistato un importante traguardo a Wimbledon, accedendo al terzo turno del prestigioso torneo. Il tennista italiano, testa di serie numero nove, ha superato l'australiano James Duckworth con il punteggio di 7‑6(4), 3‑6, 7‑6(3), 6‑1, dimostrando grande determinazione. Ora, Cobolli si prepara ad affrontare il russo Karen Khachanov, numero diciannove del seeding.

L'andamento del match

Il confronto con Duckworth si è rivelato intenso fin dalle prime battute. Il primo set è stato combattuto, risolto da Cobolli al tie-break con lucidità.

Duckworth ha saputo reagire nel secondo parziale, aggiudicandoselo per 6‑3. La tensione è salita nuovamente nel terzo set, anch'esso deciso al tie-break e ancora una volta favorevole all'italiano, che ha mostrato nervi saldi nei momenti cruciali. Forte del doppio vantaggio, Cobolli ha poi dominato il quarto set con un netto 6‑1, chiudendo l'incontro con autorevolezza e confermando la sua solidità sul prato londinese.

La prossima sfida sul prato londinese

Al terzo turno, Flavio Cobolli affronterà Karen Khachanov, un avversario di calibro e testa di serie numero diciannove del torneo. La sfida si preannuncia equilibrata e ricca di spettacolo, un banco di prova significativo per il giovane tennista romano.

Il successo odierno non solo gli garantisce l'accesso alla fase successiva, ma rafforza la sua fiducia e conferma la sua adattabilità e la sua buona forma sui campi in erba di Wimbledon.

Il cammino di Cobolli a Wimbledon

Questa vittoria si inserisce in un percorso già promettente per Cobolli in questa edizione di Wimbledon. Nel primo turno, aveva già dimostrato la sua capacità di rimonta, superando Mariano Navone in quattro set dopo un'interruzione per oscurità. In quell'occasione, Cobolli aveva evidenziato una notevole lucidità e una gestione impeccabile dei momenti decisivi della partita. Con questa ulteriore avanzata, Flavio Cobolli si unisce al gruppo di tennisti italiani che hanno raggiunto il terzo turno, tra cui figurano anche Sinner, Sonego e Berrettini, sottolineando un momento positivo per il tennis azzurro nel prestigioso torneo inglese.