L'erba sacra di Wimbledon si prepara a ospitare una delle sfide più intriganti degli ottavi di finale del singolare maschile. A contendersi un posto tra i migliori otto del torneo saranno lo statunitense Taylor Fritz e il kazako Alexander Bublik. L'appuntamento è fissato per lunedì 6 luglio, con inizio previsto per le ore 10:00. Il palcoscenico sarà uno dei campi principali dell'All England Club di Londra. L'interesse risiede nel contrasto stilistico tra i due giocatori: la solidità e la potenza controllata di Fritz contro l'estro imprevedibile e il servizio devastante di Bublik, in un match che promette spettacolo.

Fritz favorito, ma occhio all'imprevedibilità di Bublik

Le quote proposte dai principali bookmaker indicano Taylor Fritz come il giocatore con maggiori probabilità di passare il turno. 10Bet quota il successo dell'americano a 1.55, mentre la vittoria di Alexander Bublik è data a 2.35. Una tendenza confermata da Betfair, con quote simili: 1.57 per Fritz e 2.38 per il tennista kazako. Questi numeri riflettono la differenza di ranking e la maggiore costanza di rendimento di Fritz. Lo statunitense è percepito come un giocatore più solido mentalmente e tatticamente. Tuttavia, sottovalutare Bublik sull'erba sarebbe un errore. La sua capacità di sparare ace a ripetizione e di variare il gioco lo rende un avversario pericoloso su questa superficie.

La consistenza di Fritz contro la follia lucida di Bublik

Le statistiche delle partite precedenti offrono uno spaccato delle caratteristiche dei due giocatori. Taylor Fritz ha superato Lorenzo Sonego in quattro set mostrando grande controllo. A fronte di 39 colpi vincenti, ha commesso appena 22 errori non forzati. Il suo servizio è stato un'arma affidabile, con 13 ace e un solo doppio fallo. Fritz ha messo in campo il 70% di prime di servizio, vincendo il 79% di punti quando la prima era in gioco e il 65% sulla seconda. Ha salvato 4 delle 5 palle break concesse e capitalizzato il 50% di quelle a sua disposizione (2 su 4). La sua efficacia a rete, con il 68% di punti vinti (26 su 38), completa il quadro di un giocatore difficile da perforare.

Dall'altra parte, Alexander Bublik è reduce da una maratona di cinque set contro Frances Tiafoe. Il dato più clamoroso è quello relativo agli ace: ben 48, testimonianza della potenza del suo servizio. A questa cifra si contrappongono 6 doppi falli e un rapporto tra vincenti ed errori non forzati di 83 a 50. Se la sua prima di servizio è stata quasi inattaccabile (86% di punti vinti), la seconda si è rivelata più vulnerabile (solo il 51% di successo). Il suo tallone d'Achille è stata la conversione delle palle break: un misero 1 su 10, un'inefficienza che contro un avversario cinico come Fritz potrebbe costare cara. La sfida sarà un confronto tra la regolarità di Fritz e la potenza esplosiva di Bublik.

Una sfida ai vertici della classifica ATP

Il match tra Fritz e Bublik è un confronto tra due giocatori stabilmente presenti nelle zone altissime della classifica mondiale. Taylor Fritz si presenta da numero 7 del mondo, con 3765 punti, una posizione che testimonia la sua continuità ai massimi livelli. La sua classifica è rimasta stabile. Alexander Bublik occupa la posizione numero 11 del ranking ATP, con 2620 punti. Anche per lui la classifica è rimasta invariata, ma la sua vicinanza alla Top 10 dimostra la crescita esponenziale avuta nelle ultime stagioni. Una vittoria di prestigio a Wimbledon potrebbe rappresentare il passo definitivo verso l'élite.

La chiave tattica del match risiederà nella capacità di Fritz di disinnescare il servizio di Bublik e di allungare gli scambi.

L'americano dovrà essere paziente, muovere il suo avversario e costringerlo a colpire da posizioni scomode per indurlo all'errore. Per Bublik, sarà fondamentale mantenere un'alta percentuale di prime di servizio e cercare di chiudere i punti rapidamente, evitando il palleggio prolungato da fondo campo, dove la solidità di Fritz potrebbe fare la differenza. Sarà cruciale per il kazako gestire i momenti di pressione e non lasciarsi andare a passaggi a vuoto, che contro un giocatore della caratura di Fritz si pagano a caro prezzo. La gestione delle energie mentali potrebbe rivelarsi decisiva quanto la potenza dei colpi.