Madison Keys ha eliminato Amanda Anisimova, finalista dell'ultima edizione e numero sei del ranking mondiale, al terzo turno di Wimbledon. L'incontro tra le due tenniste statunitensi si è concluso con la vittoria di Keys in tre set: 3-6, 6-2, 6-3. La partita, disputata sui campi dell’All England Club, ha visto Anisimova uscire di scena in un torneo dove era attesa tra le protagoniste dopo l'ottimo risultato dell'anno precedente.

Keys, attualmente numero ventidue del mondo e vincitrice degli Australian Open nel 2025, ha saputo ribaltare una situazione inizialmente sfavorevole.

Dopo aver perso il primo set, la tennista ha trovato la giusta continuità nel secondo e terzo parziale, imponendosi con decisione e conquistando così l'accesso agli ottavi di finale. Il match è durato un’ora e quaranta minuti e ha evidenziato le difficoltà di Anisimova al servizio, con sette doppi falli, tra cui uno decisivo su palla break nel secondo set che ha innescato la rimonta di Keys.

La svolta del match: Keys in rimonta

La partita ha avuto un avvio positivo per Anisimova, che ha conquistato il primo set grazie a un gioco solido e incisivo. Tuttavia, nel secondo set, la situazione si è completamente capovolta: Keys ha approfittato delle incertezze al servizio della connazionale, in particolare del doppio fallo su palla break che ha segnato l'inizio della sua progressione.

Da quel momento, Keys ha preso il controllo dell'incontro, mostrando una maggiore sicurezza nei colpi e una gestione efficace dei momenti chiave.

Il terzo set ha confermato il trend favorevole a Keys, che ha chiuso la partita con il punteggio di 6-3, assicurandosi così la decima vittoria consecutiva sull'erba e la sesta qualificazione agli ottavi di finale a Wimbledon. Per Anisimova, invece, si interrompe il percorso in un torneo che l'aveva vista grande protagonista nella passata stagione.

Scenario del torneo e prossimi incontri

Con l'eliminazione di Anisimova e di altre teste di serie di rilievo come Elena Rybakina e Iga Swiatek, il tabellone femminile di Wimbledon si apre a nuove possibilità.

Madison Keys, che affronterà la numero nove Linda Noskova nel prossimo turno, si conferma tra le principali candidate per un posto nelle fasi finali del torneo. La sua esperienza e la recente vittoria agli Australian Open rappresentano un punto di forza in una competizione che si sta rivelando particolarmente incerta e ricca di sorprese.

La prestazione di Keys, unita alle difficoltà incontrate da Anisimova soprattutto al servizio, sottolinea come la gestione della pressione e la capacità di reagire nei momenti cruciali siano fattori determinanti nei grandi appuntamenti del tennis mondiale.