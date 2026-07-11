Linda Noskova ha scritto una pagina storica nel mondo del tennis, conquistando il suo primo titolo del Grande Slam a Wimbledon. La giovane tennista ceca, testa di serie numero nove, ha trionfato in una finale combattuta e ricca di colpi di scena contro la connazionale Karolina Muchova. Sul prestigioso prato del Centre Court, Noskova si è imposta con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-3, al termine di una sfida durata due ore e ventotto minuti, dimostrando grande carattere e una notevole resilienza nei momenti cruciali dell’incontro.

L’inizio della partita ha visto Noskova dominare, aggiudicandosi il primo set per 6-2 grazie a un servizio incisivo e a un gioco aggressivo che ha messo in difficoltà l’avversaria.

Nel secondo set, tuttavia, la tensione è salita alle stelle: dopo aver avuto a disposizione ben cinque match point, Noskova ha subito una clamorosa rimonta da parte di Muchova, che ha saputo sfruttare il momento di difficoltà della connazionale per pareggiare i conti, chiudendo il parziale per 7-5. Nonostante la delusione per l’occasione sprecata, Noskova ha saputo reagire con forza nel decisivo terzo set, salvando tre opportunità di break e ritrovando la lucidità necessaria per chiudere l’incontro e sollevare il trofeo più ambito del tennis su erba.

Emozioni e dediche dopo il trionfo

Al termine della finale, l’emozione ha travolto la neo-campionessa. Linda Noskova si è lasciata andare a lacrime di gioia davanti al pubblico entusiasta e alla sua famiglia presente.

Durante la toccante cerimonia di premiazione, la ventunenne ha rivolto un pensiero speciale alla madre scomparsa: “Voglio ringraziare mio padre per essere qui. C’è un’altra persona che vorrei ringraziare, che è mia madre. Sicuramente non sarei qui senza di lei, quindi grazie.” Noskova ha poi aggiunto, con un sorriso: “Di solito non piango, non è da me.”

Questa finale, la prima dell’era Open tra due tenniste ceche a Wimbledon, è stata caratterizzata anche dalla grande sportività di Karolina Muchova. Nel suo discorso da finalista, Muchova ha scherzato con l’amica-rivale: “È davvero difficile trovare le parole, ma comincerò con Linda: la mia ex amica. Sto scherzando, ovviamente, più o meno. Sei così giovane.

Era la tua prima finale di uno Slam. Il modo in cui l’hai gestita, il modo in cui hai giocato, è stato incredibile. Sei una persona molto gentile, quindi congratulazioni a te e al tuo team. Te lo meriti.”

Un successo storico per il tennis ceco

Con questa straordinaria vittoria, Linda Noskova entra di diritto nella storia del tennis ceco, diventando la quarta campionessa del suo paese a conquistare il titolo di Wimbledon. Prima di lei, si erano imposte Jana Novotná, Petra Kvitová e Markéta Vondroušová. A soli 21 anni, Noskova si afferma inoltre come la più giovane vincitrice del torneo dal 2011, sottolineando la grande tradizione del tennis femminile ceco sull’erba londinese, con ben tre titoli conquistati nelle ultime quattro edizioni.

La finale tra Noskova e Muchova ha rappresentato un momento storico per la Repubblica Ceca, celebrato anche dalla presenza di grandi ex campionesse come Martina Navratilova e Petra Kvitová, che hanno assistito all’incontro dalla Royal Box.

Il percorso di Noskova verso il titolo è stato costellato da prove di carattere e determinazione, come la capacità di salvare un match point nel terzo turno contro Sorana Cirstea. La giovane tennista ha dimostrato una notevole abilità nel reagire nei momenti di difficoltà, affermandosi così come una delle nuove e più promettenti protagoniste del circuito mondiale, pronta a scrivere altre pagine importanti nella storia di questo sport.