Jannik Sinner ha assicurato il suo posto al terzo turno di Wimbledon, superando con determinazione il portoghese Nuno Borges sul prestigioso Centrale dell’All England Club. Il numero uno del mondo ha dominato l'incontro in tre set, con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4, dimostrando una solidità impressionante nei momenti decisivi e rafforzando la sua posizione di favorito per la vittoria finale del torneo.

La sfida è stata caratterizzata da un grande equilibrio, specialmente nei primi due set, entrambi risolti al tie-break. Sinner ha saputo mantenere la calma nelle fasi cruciali, capitalizzando sulla potenza del suo servizio e sulla precisione dei colpi da fondo campo.

Nel terzo set, l'azzurro ha messo a segno il suo ventiduesimo ace della partita e ha gestito con lucidità il match point, chiudendo l'incontro senza concedere all'avversario alcuna opportunità di rimonta.

La cronaca del match e le parole di Sinner

L'incontro ha visto entrambi i tennisti esprimere un servizio efficace, il che ha limitato la durata degli scambi. Sinner, tuttavia, ha saputo elevare il proprio livello di gioco nei frangenti più importanti, come quando Borges ha avuto l'opportunità di servire per il secondo set sul 5-4. L'italiano ha recuperato lo svantaggio con grande determinazione, imponendosi successivamente nel tie-break e mostrando una notevole maturità tattica. Al termine della partita, Sinner ha commentato: “Il primo set è stato molto duro, ma entrambi stavamo servendo molto bene, quindi non ci sono stati molti scambi lunghi.

In queste partite dove non si ha molto controllo, sono molto felice di aver vinto. Soprattutto su questa superficie, ora ho due vittorie questa settimana”.

Il campione ha poi aggiunto: “Ovviamente vedremo cosa succederà, ma sono molto contento del risultato. Ci sono alcune cose da migliorare, ma sono molto felice”.

Numeri da record e la sfida futura

Con questa significativa vittoria, Jannik Sinner ha raggiunto un traguardo storico, toccando quota 95 successi nei tabelloni principali degli Slam. Questo risultato gli permette di superare Nicola Pietrangeli, diventando il tennista italiano con il maggior numero di vittorie nei Major. L'altoatesino, che quest'anno non ha partecipato a tornei sull'erba prima di Wimbledon, ha evidenziato una performance più convincente rispetto al suo debutto.

“Soprattutto nel primo turno ho sentito la mancanza di partite. Anche oggi ci sono stati alcuni momenti difficili. Devo ritrovare il ritmo. Se guardiamo il punteggio, è stato molto equilibrato, quindi queste partite e soprattutto i singoli set mi aiutano molto. Ovviamente puntiamo a migliorare e a crescere ancora”, ha spiegato Sinner, sottolineando l'importanza di ogni match.

Nel prossimo appuntamento del terzo turno, Sinner sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby, attualmente posizionato al numero 81 del ranking mondiale. L'obiettivo primario rimane quello di proseguire il cammino verso la difesa del titolo, con l'ambizione di diventare il decimo uomo nell'era Open a riconfermare la vittoria a Wimbledon.