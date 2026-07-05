Oggi, sui campi di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta Shintaro Mochizuki negli ottavi di finale. Il tennista giapponese, numero centocinquantuno del ranking e proveniente dalle qualificazioni, ha già sorpreso il giovane talento spagnolo Rafael Jodar nel suo percorso verso questa fase del torneo.

Il cammino di Sinner nel torneo

Jannik Sinner arriva a questo importante appuntamento dopo aver superato lo statunitense Jenson Brooksby con un netto tre a zero. I parziali di sei‑quattro, sei‑tre, sei‑quattro gli hanno garantito l'accesso alla seconda settimana di Wimbledon per il quinto anno consecutivo, un traguardo che evidenzia la sua costanza e leadership nel circuito.

Al termine del match precedente, Sinner ha commentato la prossima sfida, sottolineando il rispetto per l'avversario: “Non ci ho mai giocato, chiunque sia sarà una partita dura, chiunque arriva agli ottavi qui lo merita”.

L'ascesa sorprendente di Mochizuki

Dall'altra parte della rete, Shintaro Mochizuki ha compiuto un cammino altrettanto notevole. Dopo aver superato le fasi di qualificazione, il tennista giapponese ha raggiunto gli ottavi di finale eliminando Rafael Jodar in quattro set. I punteggi sono stati sei‑uno, sei‑sette, sei‑quattro, sei‑quattro. Mochizuki ha dimostrato una notevole solidità e continuità nel suo gioco sull'erba, confermando il suo valore e la sua capacità di competere ai massimi livelli.

La sua presenza in questa fase del torneo rappresenta una delle piacevoli sorprese di questa edizione di Wimbledon, guadagnandosi il diritto di affrontare il campione in carica.

Prospettive per il match

La sfida tra Jannik Sinner e Shintaro Mochizuki si preannuncia come un confronto interessante. Da un lato, Sinner, con la sua forma attuale e la sua consolidata esperienza sui grandi palcoscenici. Dall'altro, Mochizuki, l'outsider che ha saputo conquistare il suo spazio grazie a prestazioni solide e sorprendenti. L'incontro promette di essere un test significativo per entrambi i giocatori, con Sinner che cercherà di confermare la sua supremazia e proseguire il suo cammino verso le fasi finali, e Mochizuki che tenterà di realizzare un'altra impresa sull'erba di Wimbledon.