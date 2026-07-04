L'avventura di Lorenzo Sonego a Wimbledon si è conclusa al terzo turno, dove l'azzurro è stato sconfitto da Taylor Fritz in quattro set. Sul prestigioso campo in erba del torneo londinese, il tennista italiano, attualmente al numero 69 del ranking mondiale, ha mostrato un'ottima partenza, aggiudicandosi il primo parziale contro lo statunitense, testa di serie numero sei del tabellone.

Sonego ha infatti conquistato il set iniziale con il punteggio di 6-4, dimostrando solidità e determinazione. Tuttavia, Fritz ha saputo reagire con prontezza ed efficacia, imponendosi nei successivi tre set con i parziali di 6-3, 6-4 e 7-6.

Grazie a questa vittoria, lo statunitense si è assicurato l'accesso agli ottavi di finale del torneo.

L'andamento del match tra Sonego e Fritz

L'incontro è stato caratterizzato da un buon avvio da parte del tennista italiano, che ha saputo sfruttare al meglio le opportunità presentatesi nel primo set. Nonostante la partenza promettente, Fritz ha progressivamente elevato il livello del suo gioco, riuscendo a ribaltare la situazione e a chiudere la partita in quattro set. Il tie-break dell'ultimo parziale ha sancito la fine del percorso di Sonego a Wimbledon, dopo una prestazione che può comunque considerarsi positiva contro uno degli avversari più quotati e temibili del tabellone.

Il risultato finale, con i parziali di 4-6, 6-3, 6-4, 7-6, evidenzia l'equilibrio e l'intensità di una sfida combattuta, in cui Sonego è riuscito a mettere in seria difficoltà Fritz, specialmente nella fase iniziale dell'incontro.

La sua capacità di tenere testa a un top player ha lasciato segnali incoraggianti, nonostante l'eliminazione.

Il cammino degli italiani a Wimbledon

Nel contesto del torneo di Wimbledon, altri tennisti italiani hanno affrontato percorsi diversi. Lorenzo Sonego stesso aveva precedentemente superato il secondo turno, battendo l'argentino Etcheverry in quattro set. Diversamente, Matteo Arnaldi è stato eliminato al primo turno dal francese Quentin Halys, anch'egli in quattro set. Il match di Flavio Cobolli, invece, è stato sospeso a causa dell'oscurità, mentre Matteo Berrettini ha proseguito il suo cammino, superando lo svizzero Stan Wawrinka in quattro set, tutti decisi al tie-break, in una sfida particolarmente avvincente.

Il torneo sull'erba di Wimbledon prosegue dunque senza Lorenzo Sonego, ma con la presenza di altri atleti italiani ancora in corsa. Questo conferma la competitività e la vitalità del tennis azzurro sui prestigiosi prati londinesi, mantenendo viva la speranza per ulteriori successi.