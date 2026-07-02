Lorenzo Sonego ha conquistato un posto al terzo turno di Wimbledon, emergendo vittorioso da una vera e propria maratona tennistica contro il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese, che occupa la posizione numero 69 nel ranking ATP, si è imposto in cinque set combattutissimi, con il punteggio finale di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2. L'incontro, durato ben 4 ore e 22 minuti, ha messo a dura prova la resistenza fisica e mentale di entrambi gli atleti, regalando al pubblico momenti di grande intensità e numerosi capovolgimenti di fronte.

La partita ha visto Sonego aggiudicarsi il primo set al tie-break, per poi subire il ritorno di Diallo nel secondo parziale.

Anche il terzo set è stato deciso da un tie-break, vinto dall'italiano, mentre il quarto ha visto il canadese prevalere nuovamente al gioco decisivo, portando la sfida al quinto e decisivo set. Nel parziale finale, il tennista azzurro ha saputo trovare le energie necessarie per allungare e chiudere l'incontro con un netto 6-2, dimostrando grande determinazione. Al prossimo turno, Sonego affronterà un avversario di alto calibro, l'americano Taylor Fritz, testa di serie numero 6 del prestigioso torneo londinese.

Gli altri azzurri in campo e la giornata femminile

Oltre alla vittoria di Sonego, la giornata ha visto scendere in campo altri tennisti italiani. Flavio Cobolli ha incrociato la racchetta con James Duckworth, mentre Matteo Berrettini ha affrontato Arthur Fils in un altro match atteso.

Nel tabellone femminile, invece, l'inizio di giornata non è stato favorevole per i colori azzurri. La giovane Tyra Grant, diciottenne alla sua prima partecipazione a uno Slam e reduce da una brillante vittoria al primo turno, è stata eliminata dalla tennista ceca Marie Bouzkova. L'azzurra si è arresa in due set, con il punteggio di 7-5, 6-3, al termine di un incontro che ha comunque mostrato il suo potenziale.

L'andamento del match di Grant ha visto l'italiana partire bene, ottenendo un break di vantaggio. Tuttavia, ha subito il controbreak sul 3-3 e ha perso il servizio nel game che avrebbe potuto portare il primo set al tie-break. Nel secondo parziale, dopo due break equamente distribuiti nei primi tre giochi, la ceca Bouzkova ha preso il largo grazie a una difesa solida e una maggiore esperienza, chiudendo la partita dopo aver annullato due palle break nel game finale.

Nonostante la sconfitta, Tyra Grant, pur cedendo alla numero 23 del mondo, ha messo in mostra sprazzi di buon tennis e un atteggiamento aggressivo, elementi promettenti per il suo futuro.

Bilancio e prossimi appuntamenti azzurri

Per Lorenzo Sonego, il prossimo ostacolo, rappresentato da Taylor Fritz, si preannuncia estremamente impegnativo. L'americano è infatti uno dei favoriti del torneo, ma il tennista torinese ha già dimostrato di possedere la tenacia e le capacità per affrontare la pressione dei grandi palcoscenici. Per Tyra Grant, la sconfitta odierna rappresenta un'esperienza formativa cruciale in ottica futura. Dopo aver superato le qualificazioni e aver ottenuto la sua prima vittoria in un torneo del Grande Slam, la giovane italiana potrà capitalizzare le buone sensazioni e le lezioni apprese contro una giocatrice che a Wimbledon ha già raggiunto i quarti di finale nel 2022.

La giornata tennistica proseguirà con altri incontri di rilievo per il contingente italiano, tra cui la sfida serale che vedrà protagonista Jasmine Paolini contro Viktorija Golubic. Questi appuntamenti confermano una presenza azzurra sempre più significativa e competitiva sui prestigiosi prati di Wimbledon, alimentando le speranze dei tifosi italiani.