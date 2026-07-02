La campionessa in carica Iga Swiatek ha superato con autorità il secondo turno di Wimbledon, eliminando la ceca Karolina Pliskova con un netto 6‑1, 6‑3. La prestazione della polacca, ex numero uno del mondo, sul Centre Court è stata solida e controllata, mostrando una netta differenza rispetto al primo turno, vinto in tre set contro Taylor Townsend. Questa vittoria le permette di proseguire con fiducia la difesa del suo titolo sull'erba londinese.

Nel prossimo e attesissimo terzo turno, Swiatek affronterà la filippina Alexandra Eala, la quale ha conquistato il passaggio del turno sconfiggendo l’australiana Maya Joint in tre set, con il punteggio di 3‑6, 6‑2, 6‑0.

La sfida si preannuncia interessante, con Eala che ha dimostrato grande resilienza e determinazione.

Fritz avanza tra vento e nervosismo

Anche l’americano Taylor Fritz ha brillantemente superato il secondo turno del torneo, imponendosi con i parziali di 6‑2, 6‑2, 7‑5 sul connazionale Patrick Kypson. Il tennista statunitense, spesso pericoloso sull'erba e semifinalista lo scorso anno a Wimbledon, ha ammesso di aver provato qualche difficoltà iniziale. “All’inizio della partita ero un po' nervoso; è più difficile avere fiducia nei miei colpi quando c’è vento”, ha dichiarato Fritz, riferendosi alle condizioni riscontrate sul Campo 2. Ora si prepara ad affrontare l'italiano Lorenzo Sonego nel terzo turno, in un match che promette spettacolo e intensità.

Le imprese del secondo turno

La vittoria di Iga Swiatek contro un’avversaria di grande esperienza come Pliskova conferma la sua solidità e determinazione sul prato di Wimbledon. La campionessa polacca ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di dominare gli incontri importanti, consolidando il suo percorso verso la riconferma del titolo e rafforzando la sua posizione nel torneo.

Un'altra protagonista di questo turno è stata Alexandra Eala, testa di serie numero 29, che ha scritto una pagina storica per il tennis filippino. La sua vittoria su Maya Joint l'ha resa la prima donna del suo Paese a raggiungere il terzo turno di un Grande Slam. Dopo aver perso il set d'apertura, Eala ha reagito con grande forza, ribaltando l'incontro con due set dominati e mostrando una notevole capacità di recupero.

Per quanto riguarda Taylor Fritz, nonostante le incertezze iniziali dovute al vento, il suo avanzamento testimonia il suo ottimo feeling con l’erba e la sua capacità di gestire la pressione nei momenti cruciali. La sua esperienza come semifinalista dell'edizione precedente gli conferisce una marcia in più in questo prestigioso torneo, rendendolo un avversario temibile.

Dettagli e reazioni dai campi

Analizzando la partita di Swiatek, la tennista ha affrontato Pliskova con una sicurezza impressionante, definendo la partita “un altro giorno in ufficio” dopo le emozioni del primo turno. Ha inoltre sottolineato come il suo gioco, caratterizzato da un uso sapiente dello spin, le permetta di mantenere il controllo anche quando l’avversaria colpisce la palla in modo piatto e veloce.

Un aneddoto curioso riguarda il commento di Martina Navratilova, presente in tribuna, che le ha assegnato un A+. Swiatek, con un sorriso, ha scherzato dicendo che forse meritava più un B, a causa di qualche “colpo sporco” nell’ultimo game, mostrando la sua autoironia e perfezionismo che la contraddistinguono.

La prestazione di Alexandra Eala contro Maya Joint è stata non solo una vittoria sportiva, ma anche un momento di grande significato per il suo paese. La sua rimonta convincente, dopo aver perso il primo set, ha dimostrato la sua tenacia e il suo talento, proiettandola nella storia del tennis filippino come la prima a raggiungere questo traguardo in un Major e ispirando molti giovani atleti.