Alexander Zverev, numero tre del mondo, ha conquistato l'accesso alle semifinali di Wimbledon, superando con autorità lo statunitense Taylor Fritz, settimo nel ranking ATP. Il tennista tedesco si è imposto con un netto 6-4, 6-4, 6-2 in meno di due ore di gioco, lasciandosi definitivamente alle spalle la delusione della passata edizione, quando fu eliminato al primo turno. Una vittoria che conferma il suo ottimo stato di forma sui campi in erba londinesi.

La partita ha visto Zverev dimostrare una solidità impressionante. Dopo aver chiuso il primo set sul 6-4, il tedesco ha replicato lo stesso punteggio nel secondo parziale, grazie a un break cruciale piazzato sul 4-4, per poi sigillare il set con un ace.

Nel set decisivo, la sua superiorità è emersa con forza: ha strappato rapidamente il servizio all'americano sull'1-1 e poi nuovamente sul 3-1. Fritz, apparso visibilmente scoraggiato, non è riuscito a capitalizzare le poche occasioni avute, incluse quattro palle break. Nonostante lo statunitense avesse un vantaggio di dieci vittorie a cinque nei quindici precedenti incontri diretti, questa volta non è riuscito a contrastare la determinazione e l'efficacia di Zverev.

La sfida in semifinale contro Arthur Féry

Ora, Alexander Zverev si prepara ad affrontare una delle più grandi sorprese del torneo: il britannico Arthur Féry, numero 114 del mondo. Féry ha meritato il suo posto in semifinale dopo aver strapazzato l'italiano Flavio Cobolli, testa di serie numero nove, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7/4), 6-0.

L'inglese, entrato nel tabellone principale grazie a una wild card, ha già scritto la storia diventando il primo tennista britannico a raggiungere la semifinale di Wimbledon dal 2016.

Il sorprendente cammino di Arthur Féry

Il percorso di Arthur Féry a Wimbledon è stato a dir poco straordinario. Laureato a Stanford e salito tra i primi 200 giocatori del mondo solo nell'ottobre scorso, Féry ha compiuto un'impresa storica: è il primo wild card a raggiungere la semifinale di un torneo del Grande Slam maschile dai tempi di Goran Ivanisevic nel 2001. Il suo cammino è stato costellato di sfide intense e vittorie combattute, tra cui spiccano un successo in cinque set contro Zizou Bergs e un'altra affermazione contro l'ex semifinalista Grigor Dimitrov.

Féry si distingue anche per essere tra i pochi giocatori dell'Era Open ad aver raggiunto la sua prima semifinale Slam con un numero così esiguo di vittorie a livello di tour (appena undici). La sua prossima sfida contro Zverev rappresenta un'ulteriore tappa in questo percorso da favola: una potenziale vittoria lo renderebbe il finalista di Wimbledon con il ranking più basso dell'era professionistica, consolidando ulteriormente la sua leggendaria corsa nel torneo.