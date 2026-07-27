Il WNBA All-Star Weekend ha infiammato Chicago, stabilendo un nuovo record di presenze con 19.783 spettatori, un traguardo mai raggiunto prima per l'evento. La manifestazione ha visto il Team Spoon, guidato da Cheryl Reeve, trionfare in una competizione ricca di talento e spettacolo. Tra le assolute protagoniste, Jonquel Jones ha conquistato il titolo di MVP grazie a una prestazione dominante: 22 punti, 13 rimbalzi e otto assist. Questo successo la rende la prima giocatrice nella storia della lega a vincere i titoli di MVP della stagione, della Commissioner’s Cup e dell’All-Star Game.

“È un onore incredibile, dedico questa vittoria a mia zia scomparsa di recente”, ha dichiarato Jones al termine della gara.

Anche Azzi Fudd ha lasciato un segno indelebile nel 3-Point Contest, confermando il suo eccezionale talento da tiratrice. La rookie ha realizzato ben 30 punti su 40 nella finale, superando veterane del calibro di Rhyne Howard e Marina Mabrey. Fudd è la prima esordiente a vincere la gara da tre punti e si unisce a Sabrina Ionescu e Allie Quigley tra le poche atlete capaci di raggiungere la soglia dei 30 punti. “Dopo gli infortuni, mi sono allenata molto sui tiri da fermo. Si diventa davvero bravi a tirare dal carrello”, ha spiegato Fudd dopo la sua storica vittoria.

Dominique Malonga e Marina Mabrey: stelle in ascesa

Dominique Malonga ha entusiasmato il pubblico con una spettacolare schiacciata nel secondo quarto, servita da un assist di Angel Reese. Questa impresa, celebrata anche dalla leggenda Lisa Leslie presente sugli spalti, la inserisce tra le poche giocatrici capaci di schiacciare in un All-Star Game. Malonga, a soli vent'anni, è la più giovane di sempre a compiere tale gesto e la terza più giovane All-Star nella storia della WNBA. Marina Mabrey, alla sua prima partecipazione all'evento, ha chiuso la partita con 23 punti, tre rimbalzi e due assist, mettendo a segno ben 17 punti nel solo primo quarto. Il soprannome “Money Mabrey” è stato più che mai meritato, anche grazie al sostegno delle compagne che hanno cercato di aiutarla a conquistare il titolo di MVP.

Il ritorno di Elena Delle Donne e le novità del format

Elena Delle Donne è tornata protagonista nel nuovo Shooting Stars Contest, gareggiando al fianco di Shakira Austin e della giovane promessa Jezelle “GG” Banks. Il trio del Team Washington ha dominato la competizione, con Delle Donne che ha dimostrato la sua classe segnando tre tiri consecutivi da metà campo. Prima della gara, Delle Donne aveva rivelato a GG Banks di “non tirare da tre anni”. Dopo la vittoria, alla domanda su un possibile ritorno in WNBA, ha risposto: “Devo lavorare sulla mia resistenza... ma siamo campioni, quindi mi basta così”. Ha poi aggiunto, in modo enigmatico: “Non è stato un no, ma nemmeno un sì”.

Infine, Nneka Ogwumike ha raggiunto l’undicesima selezione All-Star, e con 127 punti è diventata la miglior realizzatrice di sempre nella storia dell’All-Star Game, superando Maya Moore.

Questo weekend ha confermato la crescita della lega e ha messo in luce nuove stelle pronte a raccogliere l’eredità delle veterane.

Record di pubblico e assenze inattese a Chicago

Il weekend di Chicago ha segnato un nuovo primato di pubblico, evidenziando il crescente interesse per la WNBA. Tuttavia, non sono mancate le note dolenti: le Chicago Sky, la squadra di casa, non hanno avuto rappresentanti né nella partita delle stelle né nelle competizioni collaterali. Questa è stata una prima storica che ha suscitato sorpresa tra gli addetti ai lavori. L’evento ha comunque offerto momenti indimenticabili, come la presenza di Barack Obama all’All-Star practice presso il suo Presidential Center, a testimonianza dell’importanza crescente del basket femminile negli Stati Uniti.