La WNBA riparte con i Minnesota Lynx saldamente in testa alla classifica dopo l’All-Star Break, affermandosi come i chiari favoriti per il titolo. Il ritorno in campo di Napheesa Collier ha ulteriormente rafforzato una squadra già costruita per vincere, mentre il resto della lega è impegnato in una serrata battaglia per il secondo posto. Il campionato entra nella sua seconda metà con la trade deadline all’orizzonte, un momento cruciale che aggiunge urgenza per le franchigie che guardano al futuro.

Il dominio dei Lynx e il ritorno di Napheesa Collier

I Lynx sono l’unica squadra ad aver superato le venti vittorie prima della pausa All-Star, chiudendo la prima metà di stagione con 21 successi. Il rientro di Napheesa Collier, avvenuto proprio nell’ultima partita prima della pausa, ha sigillato il ventiduesimo trionfo, con la giocatrice che ha messo a segno 24 punti e 10 rimbalzi, dimostrando di non aver perso un colpo. Collier è universalmente riconosciuta come una delle prime cinque giocatrici al mondo, e la sua presenza eleva ulteriormente il livello della squadra. Attualmente, i Lynx vantano il miglior quintetto titolare della lega. Sebbene si possa desiderare un contributo più consistente dalla panchina, le eventuali critiche appaiono ormai come mere sfumature: questa è una squadra da titolo, forte di un attacco e una difesa tra i migliori del campionato, ulteriormente rafforzati dal talento di Collier.

La trade deadline e le incertezze dei Los Angeles Sparks

Il mercato imminente introduce un elemento di urgenza per le squadre che devono pianificare il loro futuro. Tra queste, i Los Angeles Sparks si trovano ad affrontare seri interrogativi sulla loro direzione. La guardia Kelsey Plum potrebbe essere al centro di una possibile trade, dato che non sembrerebbe intenzionata a rinnovare il contratto con gli Sparks. Questa situazione è particolarmente delicata, considerando che l’operazione che ha portato Plum a Los Angeles ha visto la cessione della seconda scelta assoluta del draft della scorsa stagione a Seattle, dove le Storm hanno acquisito Dominique Malonga, destinata a diventare una All-Star perenne.

In cambio, Los Angeles potrebbe aver ottenuto un “noleggio” di due anni per una squadra che non raggiungerà i playoff in nessuna delle due stagioni. Il licenziamento del GM Raegan Pebley a stagione in corso non è sufficiente a risolvere i problemi strutturali che affliggono la franchigia da anni. Gli Sparks necessitano di una profonda e completa rivalutazione della loro identità, delle loro azioni e dei loro obiettivi a lungo termine. La stagione 2026, rivelatasi un fallimento, dovrebbe servire da campanello d’allarme per innescare cambiamenti significativi.

La ripresa dei Phoenix Mercury e una stagione di contrasti

I Phoenix Mercury, dopo un lungo periodo di difficoltà, hanno mostrato segni di ripresa, conquistando due vittorie consecutive prima della pausa.

Nonostante siano ancora a cinque partite dall’ultimo posto utile per i playoff, la squadra sta dimostrando una notevole fisicità in campo, rendendola un avversario ostico ogni sera. Tuttavia, è innegabile che l’attuale performance rappresenti un completo fallimento se confrontata con la partecipazione alle WNBA Finals dell’anno precedente. La questione ora è se la franchigia opterà per un “retooling” (un aggiustamento del roster) o una vera e propria ricostruzione durante l’offseason. La decisione dipenderà dall’andamento della restante parte della stagione e dalle prospettive future. Almeno, i Mercury stanno finalmente giocando come una squadra di basket solida, un aspetto che non può essere detto per altre formazioni fuori dalla corsa playoff.