Con la pausa All-Star alle spalle, le franchigie della WNBA si preparano ad affrontare la seconda metà della stagione 2026. Questo periodo cruciale impone a ogni squadra di definire nuove strategie per migliorare le prestazioni, puntare ai playoff o, per alcune, gettare le basi per il futuro. Ogni decisione assunta in questa fase potrebbe rivelarsi determinante per il destino dell'annata sportiva.

Strategie di rilancio per le squadre WNBA

Diverse formazioni sono chiamate a compiere scelte significative. Gli Atlanta Dream devono chiarire il ruolo di Brionna Jones, elemento fondamentale per l'equilibrio del team.

I Chicago Sky potrebbero valutare la cessione di Jacy Sheldon per rinnovare il roster, mentre i Connecticut Sun sono invitati a concentrarsi sullo sviluppo dei giovani talenti. Le Dallas Wings dovrebbero garantire maggiore spazio ad Awak Kuier, e i Golden State Valkyries potrebbero aumentare i minuti per Janelle Salaun, già autrice di una stagione promettente.

L'Indiana Fever, con un attacco tra i più prolifici, potrebbe valorizzare Kelsey Mitchell, affidandole maggiori responsabilità nella gestione del gioco. Le Las Vegas Aces si trovano di fronte alla necessità di sostituire Stephanie Talbot per mantenere la propria competitività. I Los Angeles Sparks potrebbero optare per una cessione strategica per riequilibrare la squadra.

I Minnesota Lynx, tra le formazioni di punta, potrebbero incrementare il minutaggio di Dorka Juhasz, mentre i New York Liberty valutano la possibilità di cedere una delle ali di riserva.

Obiettivi: sviluppo e corsa ai playoff

Altre squadre si concentrano su obiettivi specifici. I Phoenix Mercury sono alla ricerca di una soluzione per invertire la rotta. I Portland Fire potrebbero considerare la cessione di Bridget Carleton, mentre i Seattle Storm valutano l'opportunità di scambiare Ezi Magbegor. I Toronto Tempo, che hanno affrontato infortuni, dovrebbero focalizzarsi sullo sviluppo dei giovani talenti. Infine, i Washington Mystics potrebbero puntare a rafforzare il reparto ali.

Nel panorama attuale della lega, i Minnesota Lynx si posizionano come leader con ventidue vittorie e sei sconfitte, grazie a una rosa profonda e al rientro di Napheesa Collier.

Le Las Vegas Aces e i Golden State Valkyries seguono da vicino. Squadre come Indiana Fever e Dallas Wings si distinguono per un'efficacia offensiva notevole, mentre i New York Liberty e gli Atlanta Dream mantengono competitività nonostante gli infortuni. Al contrario, formazioni come i Seattle Storm e i Connecticut Sun sono impegnate a invertire una tendenza negativa. In questo contesto dinamico, ogni mossa strategica suggerita potrebbe rivelarsi cruciale per definire il destino delle franchigie nella seconda e decisiva parte della stagione.