La stagione WNBA è ufficialmente ripresa dopo la pausa per l’All-Star Game e la classifica ha già registrato scossoni significativi. Le Las Vegas Aces hanno riconquistato la seconda posizione in graduatoria, grazie a una vittoria cruciale sulle Portland Fire, consolidando la propria candidatura per i playoff. La squadra si trova ora in una serrata competizione con le Golden State Valkyries, entrambe a quota diciannove vittorie e otto sconfitte, con le Aces che vantano un leggero vantaggio negli scontri diretti.

In testa alla classifica WNBA restano saldamente le Minnesota Lynx, che guidano con ventitré vittorie e sei sconfitte, mantenendo un margine di tre partite sulle inseguitrici.

La media punti delle Lynx, pari a +8.6, testimonia la solidità della squadra, che continua a essere il punto di riferimento della lega. Dietro le prime tre, le Dallas Wings e le Indiana Fever completano la top five, mentre Atlanta Dream e New York Liberty cercano di mantenere il passo per garantirsi un posto nella fase finale.

La lotta per le posizioni di vertice e il ruolo delle Aces

Le Las Vegas Aces, dopo un avvio di stagione altalenante, sembrano aver ritrovato la giusta continuità. La recente vittoria contro le Portland Fire ha permesso loro di superare nuovamente le Golden State Valkyries nella corsa al secondo posto. La lotta per le posizioni di vertice si fa sempre più intensa, con le Aces e le Valkyries separate solo dalla differenza punti e dagli scontri diretti.

La media punti delle Aces (+5.1) e delle Valkyries (+5.5) conferma l’equilibrio tra le due formazioni, rendendo ogni partita decisiva.

La classifica vede anche le Dallas Wings, con diciotto vittorie e nove sconfitte, e le Indiana Fever, con diciotto vittorie e dieci sconfitte, in piena corsa per le prime posizioni. Più indietro, le Atlanta Dream e le New York Liberty cercano di risalire, mentre le Washington Mystics restano in zona playoff ma con una differenza punti negativa, indicando una certa fragilità.

Minnesota Lynx e New York Liberty: tra conferme e rilanci

Le Minnesota Lynx continuano a dominare la stagione, rafforzate anche dal ritorno in campo di Napheesa Collier, che ha contribuito con una prestazione da ventiquattro punti e dieci rimbalzi.

Olivia Miles, favorita per il titolo di Rookie of the Year, sta mantenendo una media impressionante di 19.3 punti, 4.7 rimbalzi e 6.0 assist a partita, confermando il suo ruolo centrale nel successo della squadra. Le Lynx sono reduci da una striscia di sette vittorie consecutive e puntano a mantenere il primato anche nella seconda parte della stagione, proiettandosi verso i playoff con grande fiducia.

Le New York Liberty, dopo un periodo difficile, hanno ritrovato fiducia con due vittorie consecutive, grazie soprattutto alle prestazioni eccezionali di Breanna Stewart e Sabrina Ionescu. Stewart ha segnato trentatré punti nella vittoria contro le Dallas Wings e venti contro le Chicago Sky, mentre Ionescu ha messo a referto ventinove punti nell’ultima gara.

La squadra newyorkese potrebbe rafforzarsi ulteriormente in vista della trade deadline del 2 agosto, cercando di colmare il gap con le prime della classe e assicurarsi un posto di rilievo nella post-season.